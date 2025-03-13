Потап намекнул на свое участие в Евровидении и назвал страну, которую хочет представить

Украинский репер, продюсер и шоумен Потап (Алексей Потапенко), который с начала полномасштабного вторжения России выехал за границу и живет в Испании, сделал неожиданное заявление о своем возможном участии в песенном конкурсе Евровидения 2025. Артист выразил желание представить Молдову, если для этого появится возможность.

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По словам музыканта, его сценический состав в основном состоит из исполнителей из Молдовы, а у него уже есть готовая песня для конкурса. Это беглый репер рассказал в интервью молдавской журналистке для местной телепрограммы Telestart.

"Если бы была такая возможность, я бы с удовольствием представил Молдову на Евровидении. Я вам даже другое скажу. Славик Балаган (второе сценическое имя Алексея Потапенко. – Ред.) в состоянии оплатить эту поездку самостоятельно. Я знаю, у Молдовы были вопросы в связи с Евровидением. У меня даже есть классная песня, которая называется "Опа". Это такая квинтэссенция всего восточноевропейского, приправленного молдавскими мелодиями", – похвастался рэпер.

Артист утверждает, что если бы молдавский народ поддержал его, он бы с удовольствием отправился на Евровидение.

Молдова отказалась от участия в Евровидении 2025

Однако желание Потапа представить Молдову на песенном конкурсе может остаться нереализованным. Ведь национальная делегация страны официально заявила об отказе от участия в Евровидении 2025.

Как сообщили директор национального вещателя "Moldova 1" Корнелиу Дурнеску и глава молдавской делегации Даниэла Круду, такое решение приняли из-за финансовых трудностей и низкой заинтересованности артистов в конкурсе.

"Решение было непростым, но необходимым в нынешних условиях. Нынешний Национальный отбор имел определенные проблемы, в частности, снижение интереса публики и общего качества композиций и выступлений. Это вызвало негативное восприятие среди специалистов и общественности, что подчеркнуло необходимость существенной реформы процесса отбора", – пояснил Дурнеску.

Еще 19 января на сайте eurovision.md появился официальный список исполнителей, которые должны были бороться за право представлять Молдову на конкурсе. В финал Нацотбора 2025 прошли 12 артистов. Однако он так и не состоялся из-за официального отказа государства от участия.

Ранее OBOZ.UA писал, как изменился стиль 43-летнего Потапа, в разгар войны строящий карьеру в Европе. Ранее артист нередко появлялся в публичном пространстве в трендовых костюмах, однако теперь предпочитает объемные кожаные куртки и цепочки на шее.

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