После смерти мужа 'наколдовала' себе рак мозга: в 70 лет умерла Заслуженная артистка Тамара Плашенко

В возрасте 70 лет оборвалась жизнь Заслуженной артистки Украины Тамары Плашенко. С апреля прошлого года она боролась со сложной формой рака мозга, но, к сожалению, болезнь взяла верх.

Трагическую новость сообщил сын артистки Владимир Крыжановский на личной странице в Facebook. Он отметил, что актриса будто сама себе "наколдовала" тяжелый недуг, ведь не смогла смириться со смертью мужа, звезды сериала Александра Крыжановского.

"Мама ушла за горизонт. После того, как отец внезапно умер два года назад, она словно потеряла желание жить. Ни я, ни друзья, ни работа, ни что-то другое так и не смогли заменить его для нее. Я не знаю как она (или они вместе) наколдовала этот рак мозга, но из всех возможных вариантов получила самый сложный: неоперабельный из-за месторасположения, очень быстрый и агрессивный, неизлечимый за любые деньги", – написал сын артистки.

Как отметил Владимир Крыжановский, страшный диагноз его матери поставили в конце апреля 2025 года. Тамара Плашенко пожаловалась на бельмо в левом глазу, что оказалось следствием опухоли размером в 4х4 сантиметра в мозге. Артистка прошла лучевую и химиотерапию, была на приемах лучших нейрохирургов, однако, к сожалению, побороть недуг не смогла.

"С того дня она угасала с каждым днем. В мае, несмотря на то, что ноги уже начали отказывать, сыграла свой последний спектакль в Театре на Подоле. В середине лета у нее начал затуманиваться разум, с сентября она впала в нечто вроде комы: перестала разговаривать, дышала только через кислородный концентратор, принимала пищу через зонд, не открывала глаза. Сегодня она ушла, и теперь они с отцом снова вместе", – отметил Владимир Крыжановский.

Заметим, что своего любимого Тамара Плашенко потеряла в ноябре 2023 года. Александр Крыжановский умер в возрасте 66 лет из-за инфаркта и сопутствующих осложнений.

Что известно о Тамаре Плашенко

Тамара Плашенко родилась 29 декабря 1955 года во Львове. Актерское образование она получала в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

После окончания вуза Плашенко начала работать в Национальном академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой, затем Киевском государственном театре эстрады, Молодом театре, а с 1987 года присоединилась к артистам Театра на Подоле.

