Как Кристина Соловий соблазнила Сергея Жадана: то самое интервью 2021 года, после которого между ними начался роман. Видео

Певица Кристина Соловий на днях призналась, что роман между ней и поэтом Сергеем Жаданом начался вскоре после знакомства, и не последнюю роль в этом сыграло ее поведение. Во время первого общего интервью 2021 года артистка бессознательно соблазняла звезду, хотя об отношениях с ним не думала.

В интервью ведущей Маше Ефросининой Соловий призналась, что она просто привыкла общаться с мужчинами, "стреляя глазами". Этот разговор до сих пор есть на YouTube Radio NV, где за два года собрал почти 80 тысяч просмотров.

О манере общения с намеком на флирт артистке рассказала ее пиарщица София, проводящая со знаменитостью много времени.

"Это было бессознательно. Это соблазнение в моей природе. Я тебя соблазняю, ты меня соблазняешь. Каждый разговор – это соблазнение, манипуляция. Отношения – это игра. Я не рассчитывала, что у нас будут отношения, когда так вела себя на интервью", – поделилась исполнительница.

В первом разговоре с Жаданом артистка мимикой и движениями показывала, что заинтересована в собеседнике и хочет ему понравиться. Она не отрицает, что демонстрировала это и глазами, и бровями, и даже играя волосами.

Звезда часто смеялась, неторопливо отвечала и не прерывала зрительный контакт, так что у зрителей возникло подозрение, что она соблазняет собеседника.

Как бы там ни было, на Жадана это подействовало, потому что вскоре после интервью он предложил звезде творческий тандем, а потом намекнул и на романтические намерения.

"Эти отношения, и творческие, и личные, были его инициативой. Мне даже было жаль, что мои чувства оказались не так сильны, как его. Он очень этого хотел. А я немного впала в иллюзию, что я не могу ему этого не дать", – вспоминала Кристина Соловий.

Как писал OBOZ.UA, Сергей Жадан в ответ на откровение бывшей девушки озадачил фанатов своей реакцией. Похоже, услышанное было для него чем-то новым или артист ловко прячет свои эмоции.

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