POSITIFF и Юлия Сахневич тайно провели гендер-пати: певец впервые раскрыл подробности

Певец POSITIFF (настоящее имя Алексей Завгородний) провел гендер-пати и уже узнал пол ребенка от жены Юлии Сахневич, с которой выступал на паркете "Танцев со звездами". Однако артист пока держит эту информацию в секрете и не сообщает в массы.

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Во время программы "Сніданок з 1+1" он рассказал, что с любимой устраивал небольшое празднование в публичном месте, но никто из присутствующих не рассекретил увиденное в сети.

Это важное для супругов событие произошло в скромном семейном кругу, поэтому разделили свою радость будущие родители только с самыми родными.

"Мы делали, просто очень скромно. И красиво сделали, даже в ресторане это было, но нас никто не "спалил", – похвастался POSITIFF.

Он добавил, что хоть ребенок еще не родился, но уже изменил его сознание. Артисту приходится думать теперь о том, как обеспечить комфорт малышу и семье в будущем.

"Ты начинаешь задумываться, что не живешь сегодняшним днем. Уже начинаешь жить будущим и строить его крепким, думаешь не о себе, а о человеке, который скоро родится. Действительно меняет", – объяснил будущий папа.

О своем будущем статусе POSITIFF рассказал неделю назад. Он опубликовал в Instagram несколько кадров с фотосессии с женой с округлым животиком. Пара держит за семью замками свою личную жизнь, поэтому о сроке беременности и поле ребенка ничего не известно.

Идентично он хранил в тайне свои отношения и женитьбу на Юлии Сахневич. Только в сентябре Завгородний рассказал, что уже год состоит в браке, хотя раньше не скрывал своего кольца.

Слухи о женитьбе появились в июле после того, как пара опубликовала несколько общих кадров с фотосессии в стиле Love Story. Тогда предположения были лишь в том, что POSITIFF сделал предложение своей возлюбленной. Однако, если внимательно рассмотреть фото, можно заметить идентичные кольца что у певца, что у танцовщицы.

Ранее OBOZ.UA писал, что впервые о своих отношениях пара рассказала в апреле 2024 года. После совместного посещения концерта Артема Пивоварова они решили больше не скрывать чувства от публики и объявили об этом в соцсетях.

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