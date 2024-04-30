Позитив впервые показал свою девушку, на которой хочет жениться: почему удивились Дорофеева, Астафьева и даже Анатолич

Бывший участник дуэта "Время и стекло", украинский певец Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний), который в 2021 году сообщил о разводе с дизайнером Анной Андрийчук, впервые показал свою новую девушку. Артист долго не признавался, что строит отношения с танцовщицей Юлией Сахневич, с которой выступал на паркете "Танцев со звездами", однако слухи об этом ходили не один месяц.

После того, как пару заметили вместе на концерте Артема Пивоварова, они решили больше не скрывать чувства. Романтический ролик Позитив опубликовал в Instagram.

На кадрах улыбающийся певец будто бы держит на ладони Сахневич и тянется ее поцеловать, после чего танцовщица сама подбегает к любимому и дарит ему поцелуй.

За ночь пост собрал более 11 тысяч лайков, а в комментариях начался флешмоб из удивленных комментариев. Коллеги Позитива высмеяли слухи о его романе с Мишель Андраде.

"Я как же Мишель?" – спросили другая участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева и продюсер Ирина Горовая.

"А как же я?" – присоединились Мишель Андраде, ведущий Анатолий Анатолич и модель Даша Астафьева.

Напомним, в 2023 году Позитив признался, что настроен серьезно и готовится к свадьбе. "Я думаю о той свадьбе, о которой мечтает моя любимая. Мы же знаем точно, что для девушек это все. Это праздник для них, поэтому хочется, чтобы было так, как она захочет", – говорил исполнитель.

Как известно, в апреле 2021 года экс-жена артиста Анна Андрийчук рассказала, что после 8 лет брака они с избранником решили расстаться. Позитив прокомментировал развод, заявив, что он произошел гораздо раньше, чем об этом объявили публично. Подробнее – читайте в материале.

Как писал OBOZ.UA, певец почти ничего не рассказывал о своей новой избраннице. Известно, что они начали встречаться до полномасштабной войны. Почему певец скрывал лицо и имя любимой – читайте по ссылке.

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