'Помню, скучаю, люблю'. София Ротару показала фото с покойным мужем, которому хранит верность почти 22 года

Знаменитая украинская певица София Ротару показала архивное фото со своим покойным мужем Анатолием Евдокименко. Сердце известного музыканта перестало биться после трех инсультов в октябре 2002 года, но София Михайловна продолжила его любить и беречь ему верность через годы.

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Артистка регулярно публикует общие старые фотографии с любовью всей своей жизни, а в подписях щемяще обращается к мужу: "Как мне тебя не хватает". На этот раз Ротару поздравила Евдокименко с днем рождения, показав архивный кадр в InstaStories.

Основателю и руководителю ансамбля "Червона рута" 20 января могло бы исполниться 86 лет.

"Помню, скучаю, люблю", – подписала Ротару снимок, на котором улыбается в объятиях своего спутника.

Как известно, в браке музыканты прожили почти 35 лет, которые певица по сей день называет самым счастливым периодом своей жизни. Вместе они воспитали сына Руслана. Не расставались даже во время работы, ведь работали тоже вместе. Проживали совместно не только счастливые моменты, но и преодолевали трудности, в частности Евдокименко оказал огромную поддержку любимой, когда в 1997-м умерла ее мама. Однако вскоре и здоровье самого Анатолия начало его подводить.

В 1998 году мужчина пережил первый инсульт. Его частично парализовало. Он не мог работать, а Ротару пришлось ездить на гастроли самостоятельно. После концертов она всегда спешила домой, чтобы заботиться о больном муже. Через год произошел еще один инсульт. Однако тогда прогнозы врачей были достаточно оптимистичны и сам Анатолий всем своим видом демонстрировал, что идет на поправку и быстро восстанавливается.

22 октября 2002 года, находясь в Киеве, Анатолию Кирилловичу снова стало плохо – третий инсульт. Ротару в то время как раз была на гастролях в Германии. Узнав о муже, она отменила все концерты и улетела к нему. Очевидно, чувствовала, что эта встреча будет их последней. На следующий день, 23 октября, Евдокименко скончался в возрасте 60 лет.

Он успел увидеть рождение внуков, которых назвали в честь бабушки и дедушки – Соней и Толиком. Детальнее о том, как Анатолий Евдокименко впервые встретил свою любимую и как София Ротару переживала смерть мужа – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZ.UA, в начале 2024 года, когда Россия в очередной раз атаковала гражданских украинцев своими ракетами, София Ротару поддержала молитвой пострадавших.

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