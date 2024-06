Поддерживал Украину, был свидетелем теракта 9/11 и считается мертвым уже 62 года: 10 историй из жизни сэра Пола Маккартни

Сегодня, 18 июня, свой 82-й день рождения празднует живая легенда британской рок-музыки – Пол Маккартни. Несомненно, он является одним из самых больших и успешных музыкантов в истории рок-н-ролла.

Пол поддержал Украину и был свидетелем теракта 11 сентября. А еще существует легенда о том, что знаменитость якобы умер в 1966 году в автокатастрофе. Эти еще несколько интересных историй из жизни рок-легенды читайте в материале от OBOZ.UA.

Пол Маккартни поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения

В июне 2008 года музыкант вышел на сцену на Майдане Незалежности с флагом Украины. Этот концерт был частью акции Independence Concert Фонда Виктора Пинчука и стал крупнейшим в истории Украины: на площади в Киеве собралось около 350 тысяч поклонников Beatles: на больших экранах в семи городах Украины концерт собрал еще 150-200 тысяч человек.

В феврале 2022-го Пол Маккартни написал в своем Twitter послание всем украинцам с поддержкой, выложив фотографию с украинским флагом с того же концерта в Киеве под открытым небом.

"Вспоминаю игру для наших друзей в Украине на Майдане Незалежности в 2008 году и думаю о них в эти трудные времена. Мы посылаем нашу любовь и поддержку", – написал музыкант.

Затем он продолжил делиться ссылками на благотворительные организации ЮНИСЕФ, Save the Children UK и Британский Красный Крест – все организации, помогающие доставить крайне необходимую гуманитарную помощь гражданским.

Пол Маккартни очень редко был открыт политическим, но эта его поддержка бесценна.

Его мать умерла, когда ему было 14 лет

Пол Маккартни трагически потерял мать в молодом возрасте. Мэри Патриция умерла от осложнений во время операции рака груди, когда ему было 14 лет. Боль утраты матери оказала большое влияние на Маккартни и вдохновила его на создание песни "Let It Be".

Сингл "Let It Be" является одним из самых знаменитых треков на сегодняшний день – эта песня стала утешением в трудные времена, во всем мире и в течение многих лет после ее выпуска.

Хотя многие считают, что слова песни касаются Девы Марии или Марии Магдалины, на самом деле эти слова о его матери – Маккартни написал песню после того, как ему приснился сон, в котором его мать пришла к нему с советом десять лет спустя после ее смерти. Маккартни рассказывал, что в 1970 году, когда The Beatles оказались в тяжелой ситуации, потому что ухудшались отношения участников группы, ему приснился сон, вдохновивший на песню "Let It Be".

"Мне приснилось, что я вижу свою маму, которая умерла примерно 10 лет назад. И было так здорово увидеть ее, потому что это отличная вещь во снах: вы действительно на секунду воссоединяетесь с этим человеком. Во сне она сказала: "Все будет хорошо". Я не уверен, что она использовала слова "Пусть так будет", но это была суть ее совета: "Не волнуйся слишком сильно, все получится хорошо". Поэтому это заставило меня написать песню "Let It Be".

"Let it Be" быстро стала общепризнанной песней мира, любви и единства. Благодаря своей простой композиции эта искренняя баллада рассказывает о непреодолимой борьбе, с которой сталкивается мир, и благодаря своему духовному подтексту упрощает борьбу, сообщая, что мы все должны услышать, переживая эмоциональное волнение – что это тоже пройдет, поэтому не спешите и не позволяйте ему поглотить вас.

Пол Маккартни стал первым музыкантом, транслировавшим музыку в прямом эфире в открытый космос

Пол Маккартни был первым музыкантом, исполнившим живую музыку для публики в космосе. 12 ноября 2005 года часть живого концерта Маккартни в Анахайме, Калифорния, транслировалась на Международную космическую станцию, расположенную на высоте более 200 миль над Землей.

15-минутная трансляция содержала увлекательный разговор между Маккартни и астронавтами, а также две песни, включая возвышенную мелодию "Good Day Sunshine". Он вошел в историю как первый музыкант, выступивший перед 28632 фанатами в Анахайме и транслировал перед аудиторией из двух астронавтов в открытом космосе.

Депортирован из Германии, нежелателен в США

В 1960 году Пол был арестован и депортирован из Германии из-за довольно странного случая – группа выступала в Гамбурге, когда произошла эта неприятность. Пол Маккартни и барабанщик Пит поздно вечером, случайно подожгли презерватив, чтобы получить больше света в темной комнате. Их арестовала местная полиция по подозрению в попытке поджога здания и вынудила провести несколько часов в тюрьме, прежде чем их депортировали из Германии и отправили обратно в Англию. Однако уже следующей весной они вернулись, оплатив незначительные расходы по депортации.

А правительство США много лет отказывало предоставить музыканту американскую визу из-за того, что Маккартни употреблял наркотики. Пол был откровенным поклонником марихуаны, написав "Got to Get You into My Life" об этом наркотике и в конце концов был арестован в Швеции, Америке, Шотландии, Барбадосе и Японии за ношение или выращивание конопли. Эти судимости не разрешали ему получить американскую визу до декабря 1973 года.

Пол Маккартни мертв?

Уже более 60 лет существует легенда, согласно которой бас-гитарист и вокалист группы The Beatles Пол Маккартни погиб в автокатастрофе в 1966 году и был заменен двойником. По мнению поклонников теории, в песнях и на обложках альбомов группы можно найти многочисленные скрытые намеки на это событие.

Началось все с автокатастрофы, в которую якобы попал Пол Маккартни. И хотя эта информация была быстро опровергнута – это не конец истории. В 1969 году несколько студентов американского колледжа, издали статьи, в которых утверждали, что Маккартни погиб и доказательства этому есть в творчестве The Beatles. Сплетни подпитала обложка альбома Abbey Road 1969 года, в которой, по мнению поклонников теории, зашифровано послание о смерти Пола. На обложке изображены Битлы, пересекающие переход, а сторонники теории видят похоронную процессию: впереди Джон в белом – священник, за ним Ринго в строгом костюме – представитель похоронного бюро, следом сам Пол с закрытыми глазами и босиком, к тому же не в ногу с другими, – покойник и Джордж в джинсах – могильник. И даже номерной знак припаркованного автомобиля на обложке имеет свою "расшифровку": LMW281F (LMW – как "Linda McCartney Weeps" ("Линда Маккартни плачет"), а 1F можно прочитать как if (с английского языка – если), то есть: "Линда Маккартни плачет, могло быть 28 лет".

Но в октябре 1969 года пресс-агент The Beatles выпустил официальное заявление об опровержении слухов. А в ноябре Маккартни дал интервью, где сказал: "Возможно, слухи начались, потому что я давно не появлялся в прессе. Я проделал достаточно работы с прессой на всю свою жизнь, и сейчас мне нечего сказать. Я счастлив быть со своей семьей, и работаю тогда, когда работаю. Я был в включенном состоянии десять лет подряд и никогда не выключался. Теперь я стараюсь отключиться, когда подворачивается шанс. Сейчас я был бы рад, если бы был чуть-чуть менее знаменитым". После этого слухи стихли.

Сотрудничество Пола Маккартни с Джоном Ленноном – самое плодотворное и успешное в истории музыки

Джон Леннон и Пол Маккартни были очень успешным дуэтом авторов песен, написав вместе около 200 песен. У пары было динамичное сотрудничество, продолжавшееся много лет, но A Hard Day's Night – единственный альбом Beatles, где все песни были написаны Ленноном и Маккартни.

На сегодняшний день синглы и альбомы "The Beatles" не сравнятся ни с другой группой или исполнителем в истории. Интересно, что хотя Маккартни является одним из величайших авторов песен прошлого века, он не умеет ни читать ноты, ни писать музыку. Более того, ни один из участников группы Beatles не умел читать ноты.

Пол Маккартни был свидетелем терактов 11 сентября

11 сентября 2001 года Маккартни случайно оказался в Нью-Йорке, сидя в самолете на взлетном поле аэропорта Джона Кеннеди. Он видел башни-близнецы из окна самолета и наблюдал, как происходят атаки.

Ужас того дня вдохновил его организовать благотворительный концерт в Нью-Йорке со звездным составом, включая Дэвида Боуи, The Who, Jay-Z, Элтона Джона, Destiny's Child и многих других известных имен. С целью сбора средств и чествования тех, кто погиб во время теракта, а также оказывавших помощь, концерт собрал более 77 миллионов долларов на благотворительность за одну ночь. Благотворительный концерт 11 сентября был столь успешным и объединил людей после трагедии, что полиция Нью-Йорка назначила Пола Маккартни почетным детективом.

Песня "When I'm Sixty-Four" написана Полом Маккартни в возрасте 14 лет

Рок-н-ролл был еще в зачаточном состоянии, когда Маккартни написал одну из своих первых песен "When I'm Sixty-Four" в доме своего детства в апреле 1956 года. Песня была написана на семейном пианино, Пол вдохновился музыкой водевиль и кабаре. Его отцу Джиму Маккартни в тот момент было 54 года. Десять лет спустя, когда The Beatles начали записывать песни для Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Джиму исполнилось 64 года. Возможно, поэтому Маккартни снял пыль с песни нового альбома. Джон Леннон приобщился к тексту, а окончательную версию песни The Beatles записали в декабре 1966 года.

Маккартни откровенный вегетарианец с 1970-х годов

В 1995 году Маккартни неожиданно появился в "Симпсонах". Эпизод под названием "Лиза вегетарианка" рассказывал о том, как средний ребенок Симпсонов пытался исключить мясные продукты из своего рациона. Этот эпизод познакомил многих зрителей с вегетарианством самого Маккартни. Бывший Битлз согласился озвучить эпизод, если Лиза останется вегетарианкой до конца жизни Симпсонов, и создатели согласились. Маккартни также остался вегетарианцем, поскольку впервые отказался от мяса в 1975 году. Он остается одним из известнейших растениеедов в мире и даже помог своей первой жене Линде открыть собственную компанию по производству вегетарианских продуктов Linda McCartney Foods в 1991 году.

Пол Маккартни – официальный рыцарь

Королева Елизавета II посвятила Пола Маккартни в рыцари 11 марта 1997 года, признавая автора песен его многолетним вкладом в современную музыку. Это был второй визит Маккартни в Букингемский дворец за три десятилетия. Еще в 1965 году отличная четверка посетила королевскую резиденцию, чтобы принять престижную медаль MBC (член Британской империи).

