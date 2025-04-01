Почти $25 тысяч, чтобы 'прикоснуться' к Путину: в сети выставили на продажу старые визитки диктатора, за которые просят сумасшедшие деньги

На одной из популярных онлайн-платформ для продаж в России появились необычные объявления – продавцы предлагают купить старые визитные карточки диктатора Владимира Путина, датированные 1990-ми годами. За потрепанные бумажки они хотят получить более 2 миллионов рублей за один, что составляет примерно 25 тысяч долларов. В то же время, цены на визитки значительно варьируются.

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Стоимость одной бумажки стартует с 30 тысяч рублей (360 долларов), а заканчивается 2,1 миллиона рублей (25 тысяч долларов). Судя по фото, карточки действительно выглядят аутентично, хотя находятся в довольно изношенном состоянии: на них видны потертости, изломы и даже разрывы.

Эти визитки принадлежали Путину, когда он работал в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в должности советника по международным связям при председателе Ленинградского горсовета, а затем – заместителя мэра Санкт-Петербурга. На карточках указаны должность, контактные телефоны и адрес.

Две из них оформлены официально, в деловом стиле с минимумом деталей, однако у третьей даже золотой герб России, придающий ей "статусность". Однако подлинность этих артефактов никак не подтверждена – это слова продавцов.

За такие деньги можно купить автомобиль или даже квартиру в небольшом российском городе. Такие объявления могут быть рассчитаны на коллекционеров или просто созданы для хайпа. В то же время в этом есть культ личности, который пытаются сформировать вокруг Путина.

Интересно, что в 2023 году подобная визитка Путина была продана на аукционе за 2 миллиона рублей. Несколько телефонных номеров на бумажке были написаны рукой диктатора. Максимальная ставка составляла 2,8 тысяч рублей при стартовой цене в 1 тысячу рублей, а за пять часов до начала торгов максимальная ставка составляла 200 тысяч рублей.

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