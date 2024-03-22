Почему герцогиня Софи была любимой невесткой королевы Елизаветы II: между женщинами была крепкая связь

Герцогиню Эдинбургскую часто называют фавориткой своей покойной свекрови, королевы Елизаветы II. Невозможно отрицать то восхищение, любовь и уважение, которые Софи испытывала к монарху.

По словам Ингрид Сьюард, писательницы и главного редактора журнала Majesty, почитатели королевской семьи отмечали особое расположение королевы к жене своего младшего сына, принца Эдварда. Как сказала эксперт журналу HELLO!, между невесткой и свекровью была тесная связь, которая базировалась на крепком браке герцога и герцогини Эдинбургских.

"Софи никогда не выдвигала себя вперед и не хотела строить из себя героиню, – говорит Ингрид. – Это была одна из причин, почему покойная королева так любила ее, и, вероятно, почему их с Эдвардом отношения так гармоничны".

Сьюард добавила, что супруги Эдинбургские очень искренние друг к другу, а семейная жизнь очень важна для них. "Я думаю, что они всегда стараются, чтобы один из них был дома с детьми, – предполагает эксперт. – Он, кажется, очень гордится ею и тем, как она приняла ценности королевской семьи, а именно – держаться вместе".

Эдвард и Софи – родители 20-летней леди Луизы Виндзор и 16-летнего Джеймса, графа Уэссекского. Пара будет праздновать 25-ю годовщину своей свадьбы в июне этого года. Серебряный юбилей станет для них личным достижением, но он также является редкой вехой для королевской семьи – Эдвард единственный из четырех детей Елизаветы II и принца Филиппа, который не был разведен.

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