Этой сцены не было в сериале 'Корона': почему принцесса Диана разбила стеклянную бутылку об голову принца Чарльза

Отношения принца Чарльза (ныне короля Великобритании) и принцессы Дианы всегда были объектом общественного внимания и вызывали оживленные дискуссии. Короткие и редкие мгновения любви тускнели на фоне постоянных измен, ссор и громких скандалов. А недавно в сети вспомнили архивное видео, на котором леди Ди разбивает бутылку об голову мужа. Хотя с первого взгляда этот эпизод может показаться жестоким, выходящие на поверхность детали делают его более понятным и даже забавным.

Как выяснилось, этот инцидент произошел на демонстрации для королевской семьи командой Living Daylights того, как сахарное стекло используется для трюков в кино. Что интересно, этот эпизод повторили и актеры уже культового сериала "Корона", однако на экраны он, к сожалению, так и не попал, оставшись забавным бекстейджем. Два соответствующих видео покажем в материале OBOZ.UA.

Актер и режиссер Йерун Краббе рассказал в своей книге "Такой герой: удивительная история фильмов о Джеймсе Бонде", как он подал принцессе Диане идею разбить бутылку фальшивого стекла об голову ее мужа. По словам звезды Голливуда, "королева человеческих сердец" встретила это предложение с большим энтузиазмом.

"Мы смотрели шоу каскадеров, где они разбивали бутылки из сахара о голову. Я стоял между членами королевской семьи и сказал принцессе Диане: "Вы должны разбить одну из них о голову своего мужа". Она ответила: "О, я бы с удовольствием", – описывал в книге Краббе.

Конечно, момент зафиксировали на камеры, а фотографии, на которых над головой Чарльза летит в разные стороны стекло, облетели весь мир.

Свидетели того события говорят, что хотя момент казался веселым и беззаботным, чувствовалось, что Диана разбивает бутылку о голову мужа с определенной обидой на него.

Поклонники королевской семьи тем временем удивляются, почему этот фантастический момент не показали в сериале "Корона" от Netflix. Выяснилось, что актеры Доминик Уэст и Элизабет Дебики, воплотившие принца и принцессу Уэльских в 5 и 6 сезонах проекта, все же повторили проделку своих персонажей.

К сожалению, как мы уже отметили выше, этот момент остался только в качестве бекстейджа. На нем Дебики разбивает тарелку из специального материала о голову своего коллеги.

Как писал OBOZ.UA ранее, история любви Чарльза и принцессы Дианы, которую четыре десятилетия назад обсуждали во всех СМИ, обернулась трагическим концом. Их свадьба стала началом многолетней драмы, исполненной измены, разочарования и публичных скандалов. Если знать все предпосылки, то не возникает сомнений, что роман герцогов был обречен на провал с самого начала. Журналистам стало известно, что сказал Чарльз Диане в ночь перед свадьбой.

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