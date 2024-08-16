Победительница 'Мисс Вселенная Украина 2022' впервые стала мамой. Фото

Представительница Украины на престижном конкурсе "Мисс Вселенная 2022" Виктория Апанасенко впервые стала мамой. Модель родила дочь, которую назвали Эмилией.

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Об этом ее муж, заместитель министра цифровой трансформации Украины по развитию ИТ-отрасли Александр Борняков рассказал в своем Facebook. Он поблагодарил возлюбленную и показал первое фото с дочерью.

"Эмилия, доченька, мы с твоей мамой тебя очень ждали. С момента появления ты делаешь нас обоих счастливыми. И будешь делать это все это время, что нам осталось. Очень хочу, чтобы ты прочла, когда повзрослеешь, это сообщение и посмотрела на нас, потому что так выглядят счастливые люди", – написал новоиспеченный папа.

Лицо новорожденной прикрыли смайликом. Сама Виктория Апанасенко еще не вышла на связь.

О беременности она сообщила несколько дней назад, потому что хотела сохранить свое состояние в тайне. Модель не стремилась делать контент на рождении ребенка, поэтому в его блоге есть всего несколько фото с этого периода.

"Во время беременности я снизила темп и динамику жизни. Захотелось скрыться от других, в какой-то момент перестала посещать публичные мероприятия, когда стал виднеться животик. Безусловно, я продолжала работать до третьего триместра, потому что дальше уже стало физически тяжело что-то делать. Перенесла фокус на подготовку к новому этапу жизни. Стала больше уделять внимания себе, физическому и ментальному здоровью", – рассказывала Виктория Апанасенко в интервью Elle.

Как писал OBOZ.UA, Виктории Апанасенко удалось завоевать одну из главных наград на "Мисс Вселенная 2022" – Spirit of Carnival Award ("Дух карнавала"). Об этом – читайте в нашем материале. Кроме того, Украина впервые в истории победила в номинации "лучший национальный костюм" на конкурсе. За украинку и ее наряд "Воин света" голосовали зрители со всего мира.

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