'Мисс Украина Вселенная 2022' Виктория Апанасенко впервые показала своего мужа после года брака: что известно о ее избраннике-чиновнике. Фото

Представительница Украины на престижном конкурсе "Мисс Вселенная" в 2022 году Виктория Апанасенко на годовщину бракосочетания впервые раскрыла имя и лицо своего избранника. Как выяснилось, модель вышла замуж за заместителя министра цифровой трансформации Украины по развитию ІТ-отрасли Александра Борнякова.

Виктория также впервые показала нежные снимки со свадебной фотосессии, которые обнародовала на личной странице в Facebook. 23 марта она с мужем отпраздновала ситцевую свадьбу.

На кадрах можно наконец-то разглядеть белое платье, которое выбрала Апанасенко для важного события. Она предпочла простой, но очень изысканный приталенный силуэт с открытой спиной. Собранная прическа и акцентные серьги придавали образу невесты элегантности.

Жених же был в классическом черном костюме с белой рубашкой.

В описании к фото 29-летняя красавица из Чернигова процитировала выдающуюся украинскую поэтессу и писательницу Лину Костенко: "Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня".

Модель также трогательно добавила: "В этот день хочу сказать тебе спасибо. За твою смелость. За чувство безопасности. За то, что рядом с тобой не страшно под звуками сирен, взрывов и проклятых шахедов. За твою поддержку и веру в мои силы. За то, что ты всегда на моей стороне, несмотря ни на что. За каждую улыбку в это сложное время и за похожее чувство юмора. Ты не только мой муж, ты мой союзник, друг, напарник и мой самый родной человек во Вселенной. Обещаю быть рядом с тобой на протяжении всех лет, которые нам отведено. Быть тылом, поддержкой и движущей силой на пути к новым высотам. Спасибо тебе за этот светлый день год назад, без пышных празднований и лишней мишуры. Только вдвоем".

Как мы уже отметили выше, Александр Борняков – заместитель министра цифровой трансформации Украины по развитию ІТ-отрасли. Такая информация указана у него на странице в Facebook. Мужчина родом из города Болград, что в Одесской области. Он также является секретарем наблюдательного совета в Ukraine Invest и членом наблюдательного совета в Ukrainian Startup Fund.

Александру 42 года. Он на 13 лет старше своей возлюбленной.

Как писал OBOZ.UA, Виктории Апанасенко удалось завоевать одну из главных наград на "Мисс Вселенная 2022" – Spirit of Carnival Award ("Дух карнавала"). Об этом – читайте в нашем материале. Кроме того, Украина впервые в истории победила в номинации "лучший национальный костюм" на конкурсе. За украинку и ее наряд "Воин света" голосовали зрители со всего мира.

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