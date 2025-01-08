'Терен' рассказал, на какое телешоу пошел после 'Холостяка': снова приходится выбирать

Лишь через несколько недель после окончания шоу "Холостяк 13" ветеран войны Александр "Терен" Будько принял участие в новом проекте. На этот раз он с девушкой, победительницей романтической программы Инной Белень, появились в роли судей "МастерШеф 15".

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Ветеран войны, похоже, уже стал звездой СТБ, потому что появился в другом их проекте. Он поделился в InstaStories впечатлениями от того, что стал медийной личностью.

"Я думал, что уже все завершилось, тут пригласили на "МастерШеф" и снова приходится обсуждать и выбирать... На этот раз блюда", – поделился Александр "Терен".

Компанию ему составила Инна Белень. 28-летняя волонтер показала фото с любимым во время сборов на съемки. Она поделилась в Instagram своими впечатлениями.

"Всегда смотрела на это с другой стороны экрана, представляла, как готовлю, а меня оценивают. Но жизнь подбрасывает сюрпризы: теперь я на съемках в роли судьи – еще и в паре с самым приятным напарником во всех смыслах!" – рассказала Инна Белень.

Ранее OBOZ.UA писал, что финалистка "Холостяк 13" Анастасия Юзьвак показала невиданный ранее момент с Александром "Тереном" Будько на проекте. Этот эпизод вырезали из эфира.

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