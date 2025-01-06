Победительница 'Холостяка 13' неожиданно засветилась в свадебном платье за 900$. Фото

Победительница романтического шоу "Холостяк 13" Инна Белень неожиданно показалась в свадебном платье. Однако надела его волонтер только во время примерки образов для пост-шоу "Как найти любовь", но так и не появилась в нем на съемочной площадке.

Видео дня

Как рассказала Белень в Telegram, именно это платье больше всего подошло ей по душе, но пришлось его обойти именно потому, что оно подпадало под классификацию свадебного. Победительница "Холостяка 13" также раскрыла его цену – 900 долларов, что эквивалентно почти 38 тысячам гривен.

"Это была любовь с первого взгляда! Но оно свадебное", – написала Инна Белень и прикрепила фотографию в образе.

На победительнице красовалось длинное платье цвета шампань. Наряд состоял из плотной сетки, которая была полностью усеяна паетками. Талию Инне Белень подчеркивал корсет, также обнажавший ее спину и плечи. А сзади от платья шел маленький шлейф.

Более того, на днях волонтер также намекнула на возможную дату своей свадьбы. Она опубликовала в TikTok видео, где указала, что ей очень нравится дата 25.05.25. В то же время, на фоне играла песня, где несколько раз звучит слово wife (жена).

"Планы на 2025 год", – подписала так она это видео.

Ранее OBOZ.UA писал, что одна из участниц "Холостяка 13" обрела свою любовь среди съемочной группы проекта. Сердце девушки завоевал один из членов команды, работавший за кадром и выставлявший свет.

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