Победительница 'Голоса страны' Оксана Муха на год уходит со сцены: и это не по болезни

Заслуженная артистка Украины и победительница "Голос страны 9" Оксана Муха решила взять перерыв в творческой карьере. Певица уходит со сцены на год, ведь, по ее словам, очень устала и нуждается в отдыхе.

Видео дня

"Я беру отпуск", – сообщила Оксана Муха в эфире ТРК "Перший Західний". Артистка убеждает, что даже во время лечения от рака, который пережила в 2022 году, не отказывалась от сцены.

"Я даже во времена болезни не сделала той паузы, которую должна иметь. Мне больно, что я ничего не делаю", – рассказала она.

Певица добавила, что требовала от себя постоянной работы и вовлеченности в творчество из-за финансовой потребности, но теперь поняла, что больше не выдержит постоянной нагрузки.

"Я постоянно себя толчу, чтобы эти деньги найти. Но я чувствую, что мне тоже надо какой-то выдох. Это не значит, что я перестаю петь, беру творческую паузу... Я бы не хотела это называть творческой паузой", – добавила Муха.

Ее отдых на весь год начнется после проведения последнего концерта 6 января.

Известно, что Оксана Муха занималась музыкой с самого детства. Ее дебют состоялся еще в 2010 году, а в 2019-м певица победила в песенном конкурсе "Голос країни 9". С этого времени ее карьера начала стремительно развиваться.

Ранее OBOZ.UA писал, что финалистка "Голоса страны 7" вышла замуж за саундпродюсера из Херсона, сотрудничающего с такими звездами как Настя Гонцул, Вера Брежнева, MAYOROVA.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!