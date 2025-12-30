По стопам Роналду и Дженнифер Лопес: украинский музыкант решил застраховать руки и объяснил, чего больше всего боится

Украинский пианист и композитор Евгений Хмара признался, что задумывался над страхованием собственных рук – как главного инструмента в своей профессии. По его словам, такая мысль возникала неоднократно, в частности, из-за физической нагрузки и ответственности, которую несет каждый концерт.

Видео дня

Во время интервью со Славой Деминым, ведущий провел параллель с мировыми звездами, которые страховали части тела, которые являются ключевыми в их профессиональной деятельности. В частности, он вспомнил Криштиану Роналду, который страховал ноги, и Дженнифер Лопес, вокруг которой годами циркулируют слухи о застрахованных ягодицах. Поэтому Демин поинтересовался, что думал о подобном сам Евгений Хмара.

Во время разговора Евгений Хмара подтвердил, что вопрос страхования рук для него не шутка. По его словам, эту тему поднимали уже неоднократно. Впрочем, пока он не решился оформить страховку. Основной причиной называет недоверие к украинским страховым компаниям.

"Думал, но пока не сделал. Видимо, потому что не очень доверяют нашим страховым", – объяснил музыкант.

Хмара также признался, что многолетняя работа за инструментом не проходит бесследно. Несмотря на отсутствие серьезных профессиональных травм, физическое истощение, а вместе с ним и боль в руках иногда дают о себе знать, особенно во время плотного гастрольного графика.

"Я очень много отдаю, очень много разваливаю этих клавиш. Поэтому иногда бывают такие ощущения, что думаешь: "Завтра, если был бы концерт, я бы на него не согласился", – признался пианист.

Действительно ли Дженнифер Лопес страховала ягодицы

Миф о том, что Дженнифер Лопес якобы застраховала свою "пятую точку" на сумму от 1 миллиона до 1 миллиарда долларов, существует уже более двух десятилетий. Впрочем, никакого документального подтверждения этому нет.

Сама певица неоднократно опровергала эти заявления. В 2007 году в интервью Time она назвала эту историю "городской легендой", в 2010-м для Marie Claire сказала: "Нет! Но история забавная", а в 2011 году в шоу Chatty Man пошутила: "Миф был о миллиарде долларов. Это просто смешно". В 2016-м в Carpool Karaoke Лопес снова опровергла слухи, добавив: "Нет! Такого не бывает... И зачем страховать задницу? Что с ней случится?"

Корни этой истории ведут к британскому таблоиду The Sun, который в 1999 году сообщил о якобы оформленном страховом полисе в компании Manhattan Insurance. Уже через два дня BBC опубликовала опровержение, а сама артистка открыто посмеялась над выдумкой.

Ранее OBOZ.UA писал: Евгений Хмара поразил заработком за месяц и раскрыл, на что тратит больше всего денег. Сейчас он живет исключительно с музыки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!