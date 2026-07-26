Певица Кэти Перри публично раскритиковала администрацию Трампа за дерзкую выходку: не собиралась "прославлять войну"

Американская певица Кэти Перри резко отреагировала на то, что Белый дом в своих социальных сетях использовал ее хит Firework для видео о вооруженных обстрелах. Артистка заявила, что не давала разрешения на такое использование композиции, и подчеркнула, что ее музыка не имеет ничего общего с пропагандой войны.

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На днях на странице Белого дома в TikTok опубликовали ролик с кадрами ракетных атак с подписью "Иран предупрежден". Фоном к видео стала песня Firework – один из самых известных хитов Перри.

Из трека взяли фрагмент, где артистка поет "Бум, бум, бум. Даже ярче, чем луна, луна, луна" (Boom, boom, boom. Even brighter than the moon, moon, moon).

В соцсети X певица опубликовала эмоциональное заявление, в котором объяснила, почему считает такое использование своей музыки неприемлемым.

"Я глубоко возмущена и возмущена тем, что песню Firework используют в TikTok-аккаунте Белого дома в качестве фоновой музыки к видеоматериалам о военных ударах. Я не давала на это согласия, меня никто не спрашивал, и я категорически не одобряю это", – сначала заявила артистка.

Она пояснила, что создавала песню с благими намерениями, а американская версия полностью исказила весь ее смысл.

"Я написала эту песню, чтобы она стала гимном надежды, исцеления и внутренней силы для людей, переживающих самые тяжелые моменты в своей жизни. Видеть, как послание о самоуважении и вдохновении используется в качестве оружия для сопутствования разрушениям и насилию, – это полное нарушение всего, что символизирует моя песня. Моя музыка призвана объединять людей, а не прославлять войну", – написала Кэти Перри.

Пока что в Белом доме публично не отреагировали на заявление певицы.

Кэти Перри – не первая артистка, открыто выступившая против использования своих песен в политических роликах военной тематики. Ранее аналогичные претензии к администрации Дональда Трампа высказывали Кеша и Сабрина Карпентер.

В частности, Кеша раскритиковала использование своего хита Blow в видео Белого дома с кадрами вооруженного удара, заявив, что ее музыка не должна ассоциироваться с насилием или войной.

А Сабрина Карпентер назвала "зловещим и отвратительным" использование ее песни Juno в ролике об арестах, проведенных Иммиграционной и таможенной службой США.

Ранее OBOZ.UA писал, что известная актриса-лесбиянка обвинила Кэти Перри в сексуальных домогательствах на вечеринке. Инцидент произошел, когда ей было около 20 лет.

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