Песни на русском языке в Украине заблокируют или нет? Шмыгаль ответил на нашумевшую петицию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на электронную петицию, зарегистрированную гражданами нашей страны на сайте Кабинета министров, с требованием заблокировать песни на русском на стриминговых платформах, таких как Apple Music и Spotify. По словам государственного деятеля, пока нет никаких правовых оснований для ограничения музыкальных продуктов по языковому признаку.

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Соответствующая информация появилась на сайте Кабмина. Премьер-министр отметил, что, учитывая важность информационной и национальной безопасности, необходимо совершенствовать нормативную и правовую базу Украины.

"На сегодня в международном праве, украинском законодательстве и в правилах вещания иностранных платформ отсутствуют правовые основания для запрета или других форм ограничения музыкального продукта по языковому признаку. Однако с целью обеспечения информационной и национальной безопасности Украины существует необходимость совершенствования нормативной и законодательной базы, в частности путем введения мер, направленных на ограничение свободного распространения контента страны-агрессора, в частности музыкальных произведений, песен, музыкальных видеоклипов и так далее" , – говорится в ответе на нашумевшую петицию.

Денис Шмыгаль отметил, что в целях решения этого вопроса в ЕС вступили в силу Акты о цифровых услугах (Digital Services Act – DSA) и о цифровых рынках (Digital Markets Act – DMA). Они направлены на уменьшение возможных системных рисков и угроз демократическим процессам в странах Европейского Союза, а также обеспечение прав граждан и свободы слова. В связи с этим центральные органы исполнительной власти работают над принятием украинских аналогов Актов ЕС DSA и DMA.

Премьер-министр добавил: учитывая общественный интерес к вопросу, который затронули в электронной петиции, Министерству культуры и стратегических коммуникаций вместе с Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции поручено дополнительно проработать этот вопрос.

Напомним, электронная петиция с требованием заблокировать песни на русском на стриминговых платформах, таких как Apple Music и Spotify, появилась на сайте Кабинета министров 17 февраля 2025 года. Одним из ключевых аргументов стало то, что прослушивание композиций на языке страны-агрессора приносит прибыль исполнителям, а соответственно и налоги в бюджет РФ. За четыре дня петиция набрала более 25 тысяч подписей.

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