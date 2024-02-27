Первый в истории победитель X-Factor был вынужден отменить концерт, на который продал всего 27 билетов

Первый в истории победитель X-Factor Стив Брукштайн был вынужден отменить один из своих концертов в Вервуде, графство Дорсет, Англия. Все потому, что продано было всего 27 билетов из трех сотен.

Секретарь исполнителя отметил, что артист якобы приболел, однако через 6 дней певец появился на сцене другого города. Об этом сообщает Metro.

Стив Брукштайн победил в песенном телешоу 20 лет назад – в 2004 году. Конкурсант попал в команду продюсера Саймона Коуэлла. К тому времени за победой финалиста наблюдало 10 миллионов зрителей. Главным призом стал контракт на 47 миллионов гривен.

Сейчас Брукштайну 55 лет и он продолжает свою карьеру, однако популярность артиста уже не такая, как раньше. Отмена выступления за 10 дней до концерта и 27 проданных билетов тому подтверждение.

Позже певец поделился фотографией пустой сцены в соцсети Х, где его имя большим шрифтом проецировалось на экран позади ударной установки. "Что-то вы выиграете. Что-то вы теряете. Но никогда не стоит сдаваться", – написал он.

Еще в 2004 году Саймон Коуэлл назвал Брукштайна следующим Робби Уильямсом, а Стив достиг вершины музыкального топа вскоре после победы. Однако его песня играла недолго, ведь спустя восемь месяцев после финала X-Factor певец был исключен из своего звукозаписывающего лейбла Sony BMG и поссорился с наставником.

В настоящее время Брукштайн имеет неоднозначную репутацию из-за своих резких высказываний, в частности, что касается ЛГБТ. Кроме того, недавно Стив обвинил президента Украины Владимира Зеленского в антисемитских высказываниях, сказав, что политик имеет "еврейские привилегии".

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