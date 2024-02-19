Психолог-стилистка объяснила 'черные образы' alyona alyona и Jerry Heil на Нацотборе-2024 и назвала цвета, которые приносят успех

Украинская психолог-стилистка Дарья Морган прокомментировала "черные образы" победительниц Нацотбора на Евровидение-2024 alyona alyona и Jerry Heil. В финале исполнительницы предстали перед камерой в темных оттенках.

Морган рассказала в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA, как оттенки одежды влияют на восприятие личности. Эксперт также поделилась палитрой, которая будет приносить успех.

Черный цвет костюмов alyona alyona и Jerry Heil на Нацотборе-2024

По словам специалиста, черный цвет достаточно неоднозначный. "С одной стороны он действительно имеет прямое отношение к печали и не очень приятным ощущениям, но с другой стороны он очень глубок и символизирует определенные ограничения", – рассказала Морган, подчеркнув, что полномасштабная война длится уже почти 2 года. "Поэтому здесь нельзя воспринимать картинку плоской, это происходит в 3D, если не в 5D", – объяснила она.

Воздействие цвета наряда на отношение к человеку

Морган отметила, что "одежда разговаривает на трех основных языках": цвета, формы и фактуры. "Самая главная – это именно язык цвета. Поэтому цвета они всегда влияют, как на носителя, так и на окружающих", – отметила она. По словам стилистки, при выборе одежды для себя, или когда мы видим определенный цветной ансамбль на ком-то другом, то наше восприятие также резюмируется с эмоциональным состоянием. "Например, людям, которым плохо – они в костюмах девушек увидели что-то плохое", – объяснила психолог.

Какие цвета приносят успех

"Если это сфера серьезная, сфера бизнеса, сфера, где в первую очередь имеет значение рацио, там будут более уместны цвета холодные и цвета сдержанные", – сказала Морган. Здесь уместной станет серая палитра или подобные оттенки, которые передали бы ваши намерения.

"Если мы говорим о чем-то более креативном, о чем-то, что больше имеет отношение к творчеству, там, где есть цель как-то задеть зрителя за его эмоциональность, там будут уместны более теплые и более яркие оттенки", – добавила специалист.

Недавно alyona alyona объяснила выбор черного цвета для выступления дуэта на Нацотборе-2024. По словам реперки, у нее много черных вещей в гардеробе и это ее способ выразить эмоции и чувства. Однако еврофаны начали горячую дискуссию в комментариях и попросили изменить образы звезд. Детальнее – в нашем материале.

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