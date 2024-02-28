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Стилистка разобрала образы alyona alyona и Jerry Heil на Нацотборе-2024 и дала советы девушкам на Евровидение: плащ выглядит некстати

Катерина Малай
Lady Oboz
2 минуты
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Стилистка разобрала образы alyona alyona и Jerry Heil на Нацотборе-2024 и дала советы девушкам на Евровидение: плащ выглядит некстати

Победительницы Нацотбора на Евровидение-2024 alyona alyona и Jerry Heil на сцене предстали в total-black образах, которые для них подготовили стилисты. Однако их выбор вызвал противоречивые впечатления у зрителей. Кристина Алексейчук, лектор Академии стиля и дизайна Андре Тана, разобрала наряды артисток и поделилась своим мнением.

В комментарии OBOZ.UA модный экперт сказала, что верхняя одежда на alyona alyona выглядит, по ее мнению, некстати. Остальные же элементы образов стилистке понравились.

Стилистка разобрала образы alyona alyona и Jerry Heil на Нацотборе-2024 и дала советы девушкам на Евровидение: плащ выглядит некстати

Хотя среди некоторых еврофанов звучали сомнения по поводу уместности черной одежды, Кристина Алексейчук не видит в этом проблемы. По ее словам, угольный оттенок символизирует глубину мысли и подчеркивает важность того, о чем поют исполнительницы. Также она отметила, что черный цвет выбирают как в праздничных дресс-кодах, так и в трауре.

"Интересно, что образы девушек разные по стилю и раскрывают индивидуальность каждой. Alyona Alyona была одета в расслабленные вещи, которые характеризовали ее как рэп-исполнительницу, а Jerry Heil – в брючный костюм, жакет которого был достаточно структурным и создавал акцент на плечах и талии. Комплект выглядел довольно серьезно и сдержанно. Однако легкости образу придавала прозрачная шифоновая юбка, одетая поверх штанов", – пояснила эксперт по стилю.

Стилистка разобрала образы alyona alyona и Jerry Heil на Нацотборе-2024 и дала советы девушкам на Евровидение: плащ выглядит некстати

Национальные мотивы она усмотрела в аксессуарах исполнительниц и швах на одежде репера. Кристина Алексейчук выразила надежду, что и в финальных луках певиц будут использованы элементы украинского наряда.

"Единственный вопрос, который у меня возникает к образам, касается плаща alyona alyona. Он добавляет лишние объемы, и как элемент верхней одежды во время важного выступления, на мой взгляд, выглядит неуместным. Знаю, что коллеги объясняют его в образе как желание защититься и закрыться от событий. Могу добавить трактовку о расслабленности, но думаю, на самом деле это отражает предпочтение самой исполнительницы и свободу мыслей", – поделилась стилистка.

Стилистка разобрала образы alyona alyona и Jerry Heil на Нацотборе-2024 и дала советы девушкам на Евровидение: плащ выглядит некстати

Напоследок она подчеркнула, что с помощью вещей можно многое сказать: как в выразить надежду на светлое будущее (нежными, светлыми оттенками), так и показать сопротивление военным действиям.

По словам эксперта, перед стилистами певиц стоит важная задача: привлечь внимание к нашей стране и к борьбе за свободу, что можно сделать не только красивыми лозунгами и содержательной песней, но и внешним видом.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кристина Алексейчук разобрала гардероб Елены Зеленской и объяснила, как ей удается одеваться так, чтобы внимание на первую украинскую леди обращал весь мир.

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