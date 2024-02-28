Стилистка разобрала образы alyona alyona и Jerry Heil на Нацотборе-2024 и дала советы девушкам на Евровидение: плащ выглядит некстати

Победительницы Нацотбора на Евровидение-2024 alyona alyona и Jerry Heil на сцене предстали в total-black образах, которые для них подготовили стилисты. Однако их выбор вызвал противоречивые впечатления у зрителей. Кристина Алексейчук, лектор Академии стиля и дизайна Андре Тана, разобрала наряды артисток и поделилась своим мнением.

В комментарии OBOZ.UA модный экперт сказала, что верхняя одежда на alyona alyona выглядит, по ее мнению, некстати. Остальные же элементы образов стилистке понравились.

Хотя среди некоторых еврофанов звучали сомнения по поводу уместности черной одежды, Кристина Алексейчук не видит в этом проблемы. По ее словам, угольный оттенок символизирует глубину мысли и подчеркивает важность того, о чем поют исполнительницы. Также она отметила, что черный цвет выбирают как в праздничных дресс-кодах, так и в трауре.

"Интересно, что образы девушек разные по стилю и раскрывают индивидуальность каждой. Alyona Alyona была одета в расслабленные вещи, которые характеризовали ее как рэп-исполнительницу, а Jerry Heil – в брючный костюм, жакет которого был достаточно структурным и создавал акцент на плечах и талии. Комплект выглядел довольно серьезно и сдержанно. Однако легкости образу придавала прозрачная шифоновая юбка, одетая поверх штанов", – пояснила эксперт по стилю.

Национальные мотивы она усмотрела в аксессуарах исполнительниц и швах на одежде репера. Кристина Алексейчук выразила надежду, что и в финальных луках певиц будут использованы элементы украинского наряда.

"Единственный вопрос, который у меня возникает к образам, касается плаща alyona alyona. Он добавляет лишние объемы, и как элемент верхней одежды во время важного выступления, на мой взгляд, выглядит неуместным. Знаю, что коллеги объясняют его в образе как желание защититься и закрыться от событий. Могу добавить трактовку о расслабленности, но думаю, на самом деле это отражает предпочтение самой исполнительницы и свободу мыслей", – поделилась стилистка.

Напоследок она подчеркнула, что с помощью вещей можно многое сказать: как в выразить надежду на светлое будущее (нежными, светлыми оттенками), так и показать сопротивление военным действиям.

По словам эксперта, перед стилистами певиц стоит важная задача: привлечь внимание к нашей стране и к борьбе за свободу, что можно сделать не только красивыми лозунгами и содержательной песней, но и внешним видом.

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