Перевернутый крест и странные жесты рукой. Американскую рэпершу заподозрили в сатанизме из-за поведения на Супербоуле-2024

Американскую рэпершу Ice Spice уличили в сатанизме из-за украшения на шее в форме креста и якобы странных движений руками, которые она выполняла на ежегодном матче американского футбола Супербоула-2024. Впрочем, фотографии, разлетевшиеся в сети, были нечеткими, что характерно для теоретиков заговоров, пытающихся найти на них что-то потустороннее.

На рэперше якобы был перевернутый крест на шее, который всегда изображают обязательным аксессуаром каждого сатаниста. Еще одними намеками на верование стали жесты дьявольских рог и черная одежда бренда Balenciaga, которую конспирологи почему-то связывают с сатанизмом. В соцсети Х разгорелись активные обсуждения действительности теории.

Многим хотелось демонизировать Ice Spice: "Внимания ищет низкой жизнью... это единственная причина – гот, так оригинально...", "Почему Ice Spice вообще была там? Очевидно, она не имела представления о том, как происходит игра", "Так удивительно. Все – от поведения до одежды".

Впрочем, под другим твитом люди обосновывали свои мысли, считая поведение рэперши всего-навсего пиарным ходом: "Я уверен, что она сделала это, потому что знала, что это привлечет внимание. Все это было спланировано, потому что она знала, что снимется на экране со своей подругой Тейлор Свифт", "Перевернутый крест не является "сатанинским" символом. Это крест святого Петра и символизирует смирение. Огромная голливудская ошибка".

На самом деле, перевернутый крест для католиков действительно является символом мученической смерти святого Петра и называется Крестом святого Петра. Подобный кулон для Iced Spice разработал нью-йоркский ювелир Алекс Мосс. На размытых снимках плохо видно это украшение, однако на кадрах с более высоким разрешением он выглядит греческим – равноруким.

Жест "дьявольские рога", вероятно, был сделан лишь для привлечения внимания, ведь он совершенно безвреден.

Как сообщал OBOZ.UA, еще одним удивительным зрелищем на Супербоуле-2024 стало распитие пива певицей Teylor Swift, в компании с которой была и Ice Spice. Выглядела она, мягко говоря, под хмельком, что и было заметно в ее поведении: эйфорическое счастье и смесь эмоций.

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