Страстно поцеловала любимого и выпила залпом стакан пива: Тейлор Свифт на Super Bowl 2024 восхитила фанов своим поведением

В ночь с 11 на 12 февраля в городе Парадайз, штат Невада, произошло самое ожидаемое событие США – Super Bowl 2024 – решающий матч сезона в американском футболе, определивший чемпиона Национальной футбольной лиги. Обычно общее количество зрителей "Супербоула" превышает миллиард человек. В этом году они наблюдали не только за игрой, но и одной из самых известных звезд современности – Тейлор Свифт. Певица крайне активно и эмоционально поддерживала своего бойфренда Тревиса Келса – игрока команды "Канзас-Сити Чифс", которая в конце концов завоевала Суперкубок.

14-кратная обладательница "Грэмми" так сильно обрадовалась победе команды своего любимого, что выбежала к нему на поле и в слезах погрузилась в его объятия и страстный поцелуй. Впрочем, не только этим запомнилась Свифт зрителям "Супербоула". Ее поведение до сих пор обсуждается в сети, поэтому OBOZ.UA решил собрать наиболее выдающиеся моменты.

Как мы уже заметили, Тейлор очень эмоционально наблюдала за тем, как игроки команды "Канзас-Сити Чифс" одерживают верх над "Сан-Франциско 49ers". Она буквально не контролировала свою мимику, когда радовалась успехам фаворитов и огорчалась из-за неудачных моментов. За игрой певица наблюдала в компании своих родителей, рэпера Ice Spice, знаменитой актрисы Блейк Лайвли, давней подруги Эшли Авиньона, а позже к ним присоединилась еще и певица Лана Дель Рей.

В определенный момент Свифт в порыве эйфории подхватила звезду сериала "Сплетница" и фильма "Век Аделин" на руки, а после этого начала качаться в ее объятиях. Невооруженным глазом было заметно, как сильно певица переживает за результаты игры и болеет за бойфренда. Как известно, за сутки до "Супербоула" у артистки был концерт в Токио, Япония, в рамках ее мирового тура Eras, однако сразу после этого она пересекла океан ради того, чтобы поддержать Тревиса Келса в столь выдающийся для него день.

После победы Свифт переполняла радость. Она принимала участие в групповом праздновании со всеми членами команды и их близкими. После вручения победителям Суперкубка артистка долго обнималась и целовалась со своим бойфрендом прямо на поле под прицелом всех камер.

В преддверии матча в сети ходили слухи, что Тревис сделает Тейлор предложение на "Супербоуле", однако этого не произошло. По крайней мере, не на виду у многомиллионной публики.

О том, как сильно Свифт переживала за "Канзас-Сити Чифс" и непосредственно своего парня, свидетельствует даже ее одежда. 34-летняя певица выбрала для спортивного события трендовый укороченный корсет черного цвета, джинсы с хрустальными прорезями от AREA за $695, сапоги и куртку-бомбер Wear by Erin Andrews с логотипом Chiefs и надписью 60 на спине – в честь года создания команды. Но именно ее аксессуары говорили о невероятной поддержке любимого.

Поп-икона украсила свой образ бусами с номером 87 и логотипом Chiefs. Именно под этой цифрой играет Тревис Келс в команде. Она также взяла хрустальную сумку-клатч от Judith Leiber в виде мяча для американского футбола с номером 87. А завершала аутфит пара ботинок, украшенных красно-золотистым номером 87.

Нотку гламура к ее общему образу добавляли традиционные красные губы и роскошный макияж "кошачий глаз".

Еще одним ярким моментом "Супербоула", активно обсуждаемым в сети, стало то, как эффектно Тейлор Свифт выпила свое пиво. Сделала она это, когда ее показали на весь стадион на видеотабло. Певица без стыда ухватилась за свой стаканчик, перегнула его и залпом выпила его содержимое.

Впрочем, если одни с упоением встретили такое поведение знаменитости, отметив его простоту и искренность, то другие увидели в этом поступке популяризацию алкоголя. Один из пользователей сети отметил, что Тейлор имеет немало фанатов среди детей, поэтому ее попивание пива может оказать негативное влияние на них.

Как писал OBOZ.UA, Тейлор Свифт стала человеком года по версии журнала Time. Ее выбрали среди девяти претендентов, в число которых, в частности, входили кукла "Барби" и российский президент-диктатор Владимир Путин.

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