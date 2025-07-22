Рэпер Ярмак рассказал о неожиданной встрече на фронте с легендой украинской музыки: пересеклись на Херсонском направлении

Украинский рэпер и командир боевого подразделения Darknode Александр Ярмак (Yarmak) поделился личными воспоминаниями с фронта. В частности вспомнил о неожиданной встрече с фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.

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Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. Оба артиста сегодня являются не только музыкантами, но и военными, которые активно участвуют в защите Украины.

"Мы пересекались с Андреем на Херсонском направлении – где-то на втором году полномасштабной войны, – говорит музыкант. – Андрей – один из тех, кто реально способствует нашей победе. Еще в юности я слушал "Бумбокс" – и вижу, как музыка и четкая социальная позиция могут влиять на поколение. В определенном смысле Андрей повлиял на меня, а я стараюсь передавать это влияние дальше – младшему поколению. И, знаете, я считаю, что культурная миссия не менее важна, чем военная. Потому что если на фронте мы уничтожаем сотни дронов и техники, то культура влияет на миллионы людей. Она формирует сознание"

Артист, который с первых дней вторжения стал на защиту страны, также рассказал, что сейчас выступлений в традиционном смысле почти не дает: участие в благотворительных мероприятиях или небольшие концерты для побратимов во время передислокаций – все это, говорит, скорее поддержка, чем шоу: "Просто физически нет времени на концерты. Но после победы я обязательно вернусь к музыке – без нее я себя не представляю."

Ранее OBOZ.UA писал, что музыкант Мирослав Кувалдин, находящийся в ВСУ, дал прогноз относительно победы Украины в войне

Полное интервью с Александром Ярмаком читайте на OBOZ.UA в среду, 23 июля.

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