"Перелом носа и глазницы". Оля Полякова вышла на связь после ДТП

Украинская певица Оля Полякова рассказала, в каком состоянии она и ее старшая дочь находятся после недавнего дорожно-транспортного происшествия. По словам артистки, в целом с ними все хорошо, однако в результате столкновения автомобилей 21-летняя Мария получила серьезную травму носа и глазницы.

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Звезда отметила, что ее дочь находится под наблюдением врачей. Об этом Полякова сообщила в своих Instagram-stories.

"Мы в целом в порядке, но у Маши перелом носа и глазницы. Ею занимаются врачи. Спасибо за поддержку", – написала певица.

После инцидента вышла на связь и сама Маша Полякова. Она сфотографировала свое лицо крупным планом, поэтому на снимке видно, что ее нос деформировался и сильно опух. Кроме того, на руке дочери певицы появился большой синяк.

В своих соцсетях Оля Полякова указала геолокацию Одессы, поэтому, вероятно, именно в этом городе они находятся после ДТП. Однако, как стало известно OBOZ.UA, сама авария произошла не на территории Украины.

Вечером 19 августа артистка сообщила, что в автомобиль, в котором ехали они с дочерью, врезался водитель Mercedes. В результате столкновения их транспортное средство вылетело в кювет. А вот у Mercedes после ДТП была сильно повреждена передняя часть, что можно увидеть на кадрах, которые Оля Полякова сняла на месте происшествия.

20 августа у артистки был запланирован концерт в Одессе, однако, как сообщили OBOZ.UA в пресс-службе полиции Одесской области, на территории региона подобной аварии не зафиксировано. В то же время на одном из роликов Поляковой на форме врача можно разглядеть символику Национального центра добольничной экстренной медицинской помощи Молдовы. Специалисты этой службы осмотрели Марию Полякову после ДТП и доставили в больницу.

Кроме того, автомобиль, на котором передвигались артистка с дочерью, имел номерные знаки молдавского образца, а певица держала в руках загранпаспорт. Эти детали также указывают на то, что авария произошла в Молдове.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что в сети распространилась теория о покушении на Олю Полякову из-за "подозрительной" детали в ДТП.

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