Переехал на ферму и каждый день умоляет короля: инсайдеры рассказали, как живёт опозоренный брат Чарльза III после "изгнания"

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
Бывший принц Эндрю, младший брат короля Чарльза III, оставил свою многолетнюю резиденцию Royal Lodge и окончательно переехал в значительно более скромный дом на территории поместья Сандрингем. После потери титулов и привилегий он ежедневно пытается связаться с монархом, тогда как сам Чарльз поддерживает контакт скорее из соображений осторожности, чем родственной близости.

По данным инсайдеров Radar Online, его новая жизнь сопровождается напряженными отношениями с монархом и попытками сохранить влияние. Во дворце опасаются, что полная изоляция экс-герцога Йоркского может иметь непредсказуемые последствия для всей королевской семьи.

Как сообщает источник, после серии скандалов, связанных с именем бывшего принца Эндрю, король Чарльз III шаг за шагом ограничивает его роль в публичной жизни. Ключевым шагом стало лишение его почетных воинских званий и королевских обязанностей, а также фактическое отстранение от официальных мероприятий. Выселение из Royal Lodge стало символическим завершением этого процесса.

30-комнатный особняк в Виндзорском парке был основным домом Эндрю более двух десятилетий. Именно там он проживал вместе с дочерьми – принцессами Беатрис и Евгенией, а также бывшей женой Сарой Фергюсон. Переезд в новое жилье стал существенным понижением уровня комфорта.

Новым адресом экс-герцога стала Marsh Farm (Марш-Фарм) – бывший фермерский дом в Норфолке на территории королевского поместья Сандрингем. Здание имеет около пяти комнат, несколько хозяйственных построек и конюшни. В британской прессе его описывают как скромный и частично заброшенный объект, резко контрастирующий с предыдущим местом жительства экс-принца.

Перед заселением на территории провели ряд подготовительных работ. В частности, установили системы видеонаблюдения, обновили освещение и благоустроили участок. Сообщалось также о других проблемах, в частности появление кротов в саду, что требовало вмешательства специальных служб.

Сам Эндрю был недоволен предложенными вариантами жилья. В частности, он отказался от переезда в Frogmore Cottage – дома, где ранее жили принц Гарри и Меган Маркл, считая его недостаточно престижным. В итоге он согласился на вариант в Сандрингеме.

В частности, отдельным вопросом остается бытовое обеспечение. Бывший герцог Йоркский настаивал на сохранении полноценного штата персонала, включая повара, дворецкого, экономку и садовника. Зато король предложил значительно более ограниченные условия – пользования общим персоналом поместья. Это решение стало еще одним фактором напряжения между братьями.

По данным инсайдеров, из-за ограниченного пространства часть обслуживающего персонала могут разместить во временных помещениях, в частности в караване рядом с конюшнями. Такой формат проживания является нетипичным для представителя королевской семьи.

Эндрю умоляет о поддержке

Параллельно с бытовыми изменениями продолжается сложная коммуникация между Эндрю и королем. Источник утверждает, что Чарльз III регулярно получает от брата звонки с просьбами о поддержке или пересмотре условий его положения. В то же время сам монарх, по словам инсайдеров, предпочел бы максимально дистанцироваться от ситуации, но вынужден поддерживать минимальный контакт.

Во дворце считают, что полный разрыв связей может создать дополнительные риски. Именно поэтому стратегия короля заключается в сдерживании ситуации и избегании резких шагов.

Последствия ситуации ощутимы и для других членов семьи. Принцессы Беатрис и Евгения все реже участвуют в ключевых королевских событиях, что связывают с репутационными последствиями истории их отца.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон, принца Уильяма и короля Чарльза III освистали во время официального выхода. Лозунг активистов был очевидной отсылкой к скандалу вокруг экс-принца Эндрю и его прошлых контактов с финансистом Джеффри Эпштейном.

