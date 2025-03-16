Павел Зибров врал о своем возрасте: сколько лет артисту сейчас

Украинский эстрадный певец Павел Зибров раскрыл, что годами лгал о своем возрасте. Оказалось, что артист все еще подпадает под мобилизационный возраст, хотя в сети известно, что ему 67 лет.

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В интервью "Наодинці" народный артист Украины заявил, что много лет назад сознательно изменил дату своего рождения в документах, добавив себе 10 лет.

Как признался певец, смена возраста была связана с желанием получить лучшую пенсию. Он считал, что как народный артист сможет претендовать на выплаты, существенно превышающие средний уровень.

"Я сменил несколько лет назад, попросил. Там 10 лет у меня неправильно. Когда мне нужна была пенсия, я так думал, что она будет у меня высокая – тысяча долларов, может две тысячи. Но пенсия небольшая. Так я попросил, чтобы десять лет мне прибавили. Понимаете, ну типа официально. На самом деле мне на 10 лет меньше, и все", – рассказал Зибров.

Журналистка отметила, что официально артисту 67 лет и попросила уточнить настоящую дату рождения. Тогда Павел Зибров заявил, что ему 57 человек.

Ранее Зибров раскрывал, что сумма его ежемесячной выплаты от государства составляет 8500 гривен. Известно, что народные артисты Украины получают прибавку к пенсии, но даже этой суммы не хватает для комфортной жизни. "Говорили, выйдешь на пенсию, народный артист, профессор... Я говорю: "Сколько?", [В ответ:] "Я думаю, где-то 30 тысяч, может, 40 тысяч, а может даже 50 тысяч", – рассказывал он.

Впрочем, в биографии артиста есть факты, не совпадающие с его новыми "показаниями". К примеру, он неоднократно заявлял, что принимал участие в боевых действиях в Афганистане в 1982 году. Если верить его словам, на тот момент ему должно было быть всего 15 лет.

"Кстати, я на пенсию вышел раньше, потому что я участник боевых действий в Афганистане. Было это в 1982 году, а в 55 лет уже можно выходить на пенсию", – говорил певец.

Журналистка не могла скрыть удивления: "Павел Николаевич, ну давайте будем честными. Вы ведь не Оля Полякова, которая уменьшала себе 5 лет!"

Однако артист настаивал на своем, отметив, что просто попытался подстроить возраст под условия получения пенсии, но ничего не выиграл. Несмотря на путаницу в словах, сам артист воспринимает ситуацию с юмором. В конце интервью он признал, что шутил и не стоит воспринимать его слова слишком серьезно.

Однако следует помнить, что согласно законодательству Украины мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Если верить новой версии возраста Зиброва, он еще полностью подпадает под мобилизацию. Впрочем, эту тему артист не комментировал.

Как сообщал OBOZ.UA, Павел Зибров раскрывал, что его приглашали в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки для обновления данных. Вместе с музыкантами певец отправился к военным, признавшим звезду годной для службы в армии.

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