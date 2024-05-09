Павел Зибров показал свежее фото со своей кумой Ириной Билык: они 'породнились' почти 7 лет назад. Как изменились звезды

Известный украинский певец Павел Зибров поделился с поклонниками фотографией с отдыха с кумой и коллегой Ириной Билык. В статусе кумовьев артисты находятся уже почти 7 лет после того, как крестили брата певицы Алины Гросу.

Зибров на фото, опубликованном в Instagram, слегка улыбается и обнимает Ирину Билык за плечи. Звезды, вероятно, выбрались на отдых, ведь кадр сделан вокруг буйной зелени, где на фоне виднеется небольшой гостевой домик.

"Наша королева шоу-бизнеса, красавица, талант, а самое главное – светлая, надежная добрая подруга – Ирина Билык. Обожаем и любим всей семьей!" – подписал фотографию артист.

Павлу Зиброву и Ирине Билык пришлось "породниться" почти 7 лет назад из-за крестинов младшего брата Михаила певицы Алины Гросу в Черновцах. Ребенка назвали в честь отца Михаила, а сама артистка, когда рассказывала о крещении малыша, назвала его Михаилом Михайловичем младшим.

Фотографиями из Таинства в старину делилась сама Ирина Билык, но сейчас их на странице уже нет. "Пусть растет на радость миру!" – желала Народная артистка Украины. Стоит отметить, что в списке кумов звезды не только родители Алины Гросу и Павел Зибров, но и Виталий Козловский, Юрий Никитин и родители Мики Ньютон.

В частности, на своей странице продюсер Нонна Кондрашова поделилась общей фотографией всех отдыхающих в тот день, на которой, конечно, был и Зибров с женой Мариной и Ирина Билык. Компанию им составила 27-летняя дочь супругов Диана с парнем Андреем Ищенко.

Недавно Павел Зибров опубликовал свежее фото с еще одними кумовьями – супругами Рыбчинских, которые уже отпраздновали 55-ю годовщину брака. Как известно, поэт-песенник является крестным отцом для дочери Зибровых Дианы. Звездные семьи дружат уже более 30 лет.

Ранее OBOZ.UA писал, как сейчас выглядят сыновья Ирины Билык – 24-летний Глеб и 8-летний Табиз. Ребята живут в разных странах, поэтому редко видятся.

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