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Павел Зибров показал свежее фото со своей кумой Ириной Билык: они "породнились" почти 7 лет назад. Как изменились звезды

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
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Павел Зибров показал свежее фото со своей кумой Ириной Билык: они 'породнились' почти 7 лет назад. Как изменились звезды

Известный украинский певец Павел Зибров поделился с поклонниками фотографией с отдыха с кумой и коллегой Ириной Билык. В статусе кумовьев артисты находятся уже почти 7 лет после того, как крестили брата певицы Алины Гросу.

Зибров на фото, опубликованном в Instagram, слегка улыбается и обнимает Ирину Билык за плечи. Звезды, вероятно, выбрались на отдых, ведь кадр сделан вокруг буйной зелени, где на фоне виднеется небольшой гостевой домик.

Павел Зибров показал свежее фото со своей кумой Ириной Билык: они "породнились" почти 7 лет назад. Как изменились звезды

"Наша королева шоу-бизнеса, красавица, талант, а самое главное – светлая, надежная добрая подруга – Ирина Билык. Обожаем и любим всей семьей!" – подписал фотографию артист.

Павлу Зиброву и Ирине Билык пришлось "породниться" почти 7 лет назад из-за крестинов младшего брата Михаила певицы Алины Гросу в Черновцах. Ребенка назвали в честь отца Михаила, а сама артистка, когда рассказывала о крещении малыша, назвала его Михаилом Михайловичем младшим.

Фотографиями из Таинства в старину делилась сама Ирина Билык, но сейчас их на странице уже нет. "Пусть растет на радость миру!" – желала Народная артистка Украины. Стоит отметить, что в списке кумов звезды не только родители Алины Гросу и Павел Зибров, но и Виталий Козловский, Юрий Никитин и родители Мики Ньютон.

Павел Зибров показал свежее фото со своей кумой Ириной Билык: они "породнились" почти 7 лет назад. Как изменились звезды

В частности, на своей странице продюсер Нонна Кондрашова поделилась общей фотографией всех отдыхающих в тот день, на которой, конечно, был и Зибров с женой Мариной и Ирина Билык. Компанию им составила 27-летняя дочь супругов Диана с парнем Андреем Ищенко.

Павел Зибров показал свежее фото со своей кумой Ириной Билык: они "породнились" почти 7 лет назад. Как изменились звезды

Недавно Павел Зибров опубликовал свежее фото с еще одними кумовьями – супругами Рыбчинских, которые уже отпраздновали 55-ю годовщину брака. Как известно, поэт-песенник является крестным отцом для дочери Зибровых Дианы. Звездные семьи дружат уже более 30 лет.

Ранее OBOZ.UA писал, как сейчас выглядят сыновья Ирины Билык – 24-летний Глеб и 8-летний Табиз. Ребята живут в разных странах, поэтому редко видятся.

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