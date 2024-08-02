Палиндром назвал песни Пивоварова безвкусицей и издевательством над поэзией Расстрелянного Возрождения: певец отреагировал. Видео

Украинский рэпер Палиндром назвал песни популярного артиста Артема Пивоварова, который имеет цель возродить старое творчество нашего народа, полной безвкусицей. По его мнению, треки, создаваемые известным поп-музыкантом, это издевательство над поэзией Расстрелянного Возрождения.

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По словам 29-летнего исполнителя, в плане его коллеги по сцене есть определенная просветительская цель, однако он не считает ее реализацию достаточно удачной. Своими мыслями мужчина поделился на благотворительном фестивале Faine Misto, сообщает muzvar.

"Есть вкус, а есть безвкусица. Мне кажется, то, что делает Пивоваров – это издевательство над поэзией Расстрелянного Возрождения. Хотя будто звучит это все фирменно", – отметил Палиндром.

Рэпер рассказал, что, по его наблюдениям, Артем Пивоваров – артист "первого эшелона" украинской поп-музыки. По его словам, возможно, кто-то из слушателей и решит найти стихотворение, по которому создана песня, и открыть для себя новые стороны нашей культуры. В этом случае, творчество певца действительно будет иметь какую-то нативную образовательную миссию, хотя у него много сомнений в этом.

Артем Пивоваров отреагировал на мнение Палиндрома, оставив краткий комментарий под опубликованным фрагментом: "Так а какие "минусы"? Формы подачи могут быть разными. Суть остается неизменной".

Артист также опубликовал реакцию на заявление коллеги по сцене в своем Instagram.

Ранее OBOZ.UA писал, что подопечные Артема Пивоварова признались, что он никогда не делает как продюсер.

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