Иногда сбивает с ног. Подопечные Артема Пивоварова признались, что он никогда не делает как продюсер

Украинские певицы PRIANA и Виктория Деркач, которых продвигает известный артист Артем Пивоваров, рассказали о работе с ним. Новоиспеченный продюсер впервые примерил на себя такую роль и объединил двух знакомых исполнительниц, чтобы дать им шанс засиять на украинской сцене.

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Во время эфира М1 на "Министерстве премьер" певицы рассказали, что Пивоваров сам позвонил и предложил записать песню вдвоем. Композиция "Очі" в новом формате зазвучала с хором.

PRIANA и Виктория Деркач признались, что за кулисами их продюсер не всегда так энергичен, как на сцене.

"Он на самом деле по-разному реагирует: иногда очень спокойно и, типа, поступай как хочешь. Вот почувствуй, вот сделай так, я посижу, послушаю. А бывает, что от него просто вдохновение так сбивает с ног, что ты начинаешь еще больше в себе это генерировать. Поэтому он очень разный", – признались артистки.

Как продюсер Пивоваров не диктует подопечным свои правила и условия, не заставляет их, а прислушивается к свежему видению. Это в нем особенно ценят юные вокалистки.

"Мне очень нравится, что он дает пространство для нашего проявления и в то же время вдохновляет быть смелыми и экспериментировать. Это очень вдохновляет. Очень классное чувство, когда ты понимаешь, что тебя поддерживает такой крутой музыкант", – добавили певицы.

Их трек "Очі" вышел в свет меньше недели назад, но уже собрал почти 100 тысяч просмотров и много восторженных комментариев. Для Артема Пивоварова это первый продюсерский опыт, а выбор звезды пал на девчонок не просто так. Они участвовали в песенном шоу "Голос" в команде артиста.

Ранее OBOZ.UA писал, что Артем Пивоваров разрыдался в Неаполе во время одного из своих благотворительных концертов, когда маленькая девочка из Мариуполя рассказала историю о потере близкой подруги.

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