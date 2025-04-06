P. Diddy выдвинули новые обвинения: репер отказывается признавать вину

Скандал вокруг американского репера и бизнесмена Шона "Дидди" Комбса (P. Diddy) набирает обороты. Менее чем за месяц до начала громкого судебного процесса в Нью-Йорке федеральная прокуратура выдвинула артисту два новых обвинения – в секс-торговле и перевозке людей с целью привлечения к проституции. Оба обвинения охватывают период с 2021 по 2024 годы.

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Это дополняет ранее представленный список обвинений, уже включавших сговор с рэкетом, три эпизода перевозки с целью сексуальной эксплуатации и один пункт секс-торговли, сообщает CNN. Таким образом, Комбсу инкриминируют уже пять серьезных федеральных преступлений. Судебный процесс должен начаться 5 мая с отбора присяжных.

В новом обвинительном акте описываются систематические злоупотребления властью со стороны Комбса и его приближенных. По словам прокуроров, репер годами использовал свой статус и влияние, чтобы заманивать молодых женщин в так называемые "романтические отношения", которые на самом деле были прикрытием для сексуальной эксплуатации. Некоторые из эпизодов, по версии обвинения, происходили во время многодневных мероприятий, известных как Freak Off, где женщин под действием наркотиков принуждали к сексуальным актам с мужчинами-проституткам. Прокуроры заявляют, что эти события фиксировались на видео и часто включали в себя насильственные действия.

Один из самых шокирующих эпизодов включает ситуацию, когда, по данным следствия, Комбс "повесил жертву на балконе квартиры" после ссоры. Также ему инкриминируют похищение и поджог.

Сам репер все обвинения отрицает. Его адвокаты настаивают на том, что отношения со всеми женщинами были добровольными, долговременными и с согласия: "Это не новые обвинения и не новые пострадавшие. Это бывшие подруги, которые были в отношениях с нашим клиентом по взаимному согласию. Они подают личную интимную жизнь как преступление, хотя никакого принуждения".

Федеральные прокуроры также подали ходатайство в суд о разрешении трем пострадавшим давать показания под псевдонимами, чтобы защитить их приватность. Суд якобы уже разрешал анонимность свидетелей в подобных громких процессах, в частности по делу Гислейн Максвелл – бывшей партнерши Джеффри Эпштейна, осужденной за секс-торговлю несовершеннолетними.

Ранее OBOZ.UA писал, что P. Diddy остался без адвоката. Юрист подал ходатайство в суд в Нью-Йорке, в котором заявил, что больше не может продолжать выполнять функции защитника Шона Комбса в этом процессе.

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