Отшельница София Ротару прервала молчание после жестокой атаки на Киев

Певица София Ротару, которая в последние годы практически не появляется на публике, отреагировала на массированную российскую атаку на Киев и область, произошедшую в ночь на 20 августа. Артистка напомнила своим подписчикам в соцсетях о Дне траура, объявленном 21 августа.

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Певица опубликовала в InstaStories черно-белую иллюстрацию с домами, свечой и надписью: "21 августа. День траура в Киеве".

В конце она добавила эмодзи разбитого сердца.

Для 79-летней певицы это стало очередным редким выходом на связь после начала полномасштабной войны. Ротару не дает интервью, не выступает с концертами и не ведет активной публичной жизни. На ее странице в соцсетях в основном появляются поздравления близких людей с праздниками или краткие комментарии по поводу российских обстрелов.

Обстрел Киева 20 августа 2026 года

В ночь на 20 августа Россия совершила массированную атаку на Киев и область. Враг применил дроны и ракеты различных типов, в частности баллистические ракеты и "Цирконы". По данным украинских властей, по столице и пригородам было выпущено около 20 ракет, а в целом Россия применила 168 беспилотников и ракет различных типов.

Российские удары привели к масштабным разрушениям в столице. Повреждены около 30 жилых домов, школа, детская больница и детский сад. В нескольких районах возникли пожары.

Жертвами российского террора стали 16 человек, еще как минимум 40 получили ранения. 15 погибших зафиксировали в Киеве, еще один человек погиб в Киевской области.

Из-за большого количества жертв городские власти объявили 21 августа Днем траура. В столице приспустили флаги на коммунальных зданиях, а проведение развлекательных мероприятий в этот день запретили.

Ротару почти не показывает свою жизнь

После начала полномасштабной войны София Ротару фактически исчезла из публичного пространства. Певица не дает интервью, не выступает и почти не публикует личных фотографий. В то же время ее сестра, Аурика Ротару, неоднократно говорила, что артистка живет в Украине – в своем доме под Киевом.

Иногда Ротару все же выходит на связь в соцсетях. В мае она поздравила с 25-летием свою внучку Софию Евдокименко, ограничившись короткой надписью "Happy Birthday".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале августа Ротару сделала исключение по случаю своего 79-летия. Впервые за долгое время она показала новую фотографию, на которой позировала с букетами цветов в платье-вышиванке.

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