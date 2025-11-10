Отказался от одного продукта и сбросил 23 кг: Рассел Кроу, который поправился до неузнаваемости, поразил похудением в 61 год

Обладатель премии "Оскар", актер Рассел Кроу, которого недавно было трудно узнать из-за лишнего веса, ошеломил рассказом о своей физической трансформации. Звезда "Гладиатора" сбросил примерно 23 килограмма за последний год, и его новый вид произвел настоящий фурор на премьере фильма "Нюрнберг", которую он посетил со своей девушкой Бритни Териот.

61-летний актер поделился подробностями своего похудения и "омоложения", выступая в подкасте The Joe Rogan Experience в среду, 5 ноября.

Значительное снижение веса для роли и здоровья

Кроу рассказал, что его вес достигал около 126 килограммов во время съемок исторической драмы "Нюрнберг", где он играет нацистского чиновника Германа Геринга. С тех пор актер снизил свой вес до примерно 100,9 килограмма.

Отметим, что 5 лет назад на карантине из-за ковида его вес достиг рекордных 140 кг.

В значительной степени это изменение стало возможным благодаря специально разработанной оздоровительной программе и платформе Ways2Well, которую, по словам актера, он создал, чтобы помочь себе восстановиться.

"Я думаю, мы уже говорили о том, сколько у меня старых травм, что травмы моих плеч имеют глубокий артритный характер, – сказал Кроу ведущему подкаста Джо Рогану. – Но сейчас на ультразвуковом исследовании мы видим, что год назад у меня были большие толстые полосы артрита, а сейчас они уменьшились, вероятно, примерно на 70%. В одной области правого плеча, наверно, примерно на 90%".

Через платформу актер получал инъекции для лечения многочисленных травм, полученных в течение его карьеры, а главной целью было успокоение воспаления в организме.

Отказ от алкоголя – решение

Помимо медицинской программы, ключевой частью пути к похудению Рассела Кроу стало уменьшение потребления алкоголя. Кроу, который ранее описывал выпивку как неотъемлемую часть своей жизни, в подкасте признался, что все еще ценит напитки, но теперь выбирает качество, а не количество.

"Если я решаю выпить бокал вина во время ужина, то это будет действительно хорошее вино. Сейчас я стараюсь не пить просто так, ради самого питья. Это добавляет лишних калорий. Теперь, когда я старше, я знаю, что одного вечера в неделю – если я хорошо провожу время – вполне достаточно. Я стараюсь отказаться от лишнего", – отметил оскароносный актер.

Ранее OBOZ.UA писал, что эта физическая трансформация следует за сменой имиджа актера, которая произошла в начале 2024 года, когда он сбрил свою седую бороду, которую лелеял около пяти лет. Поклонники тогда уже отметили, что 59-летний актер помолодел на 20 лет, и даже сравнивали его с молодым "Гладиатором". Это бритье Кроу связывал с подготовкой к своей юбилейной, двадцатой роли в кино. Вероятно, это была та самая игра в фильме "Нюрнберг".

