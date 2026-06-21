От тяжелой болезни умер "Денчик", известный своими экстравагантными концертами на Крещатике

Умер киевский уличный музыкант и блогер Денис Опара, более известный под псевдонимом "Денчик" или Oparadenchik. Причиной смерти стало воспаление легких (пневмония).

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Об этом сообщили на его официальной странице в Instagram.

"Сегодня внезапно ушел из жизни Денис. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Эта новость стала большим потрясением для всех. Дата похорон будет известна позже. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто его знал. Светлая память", – говорится в сообщении.

Отметим, что менее чем за неделю до трагической новости Денис Опара публиковал видео в своих соцсетях, на котором слышно, что его голос уже был заметно охрипшим.

Последние месяцы жизни мужчина провёл на военной службе. В феврале 2026 года он опубликовал видео, на котором впервые предстал перед аудиторией в военной форме. Тогда блогер сообщал, что проходит службу, и благодарил подписчиков за поддержку.

Кто такой "Денчик" Опара

Денис Опара – уличный музыкант, певец и блогер родом из Харькова. Широкую популярность он приобрел благодаря своим экстравагантным выступлениям на Крещатике в Киеве, где исполнял каверы и танцевал.

В 2020–2021 годах его контент в TikTok и Instagram начал стремительно набирать популярность. "Денчик" собрал многотысячную аудиторию и миллионы просмотров в соцсетях.

Впоследствии блогер начал путешествовать, делился впечатлениями от поездок в Камбоджу, США и Азербайджан, а также сотрудничал с украинскими артистами, такими как Kalush.

В сентябре 2021 года Денис Опара стал жертвой нападения в центре Киева. Тогда неизвестные избили его во время уличного выступления, которое транслировалось в сети.

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