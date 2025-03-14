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От свадьбы до развода – за считанные дни: пять самых коротких браков в Голливуде и почему они распались

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
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От свадьбы до развода – за считанные дни: пять самых коротких браков в Голливуде и почему они распались

В мире шоу-бизнеса крепкие браки встречаются нечасто, но некоторые знаменитости расстаются рекордно быстро. Спонтанные решения, опьяняющие ночи в Лас-Вегасе или недовольство семьи – вот лишь несколько причин, почему звездные союзы распадались еще до первой годовщины.

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Пока некоторые знаменитые пары, как Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас или Том Генкс и Рита Уилсон, венчаются десятилетиями, другие расходятся за считанные дни. Журнал People вспомнил кратчайшие звездные союзы, которые длились менее двух недель.

1. Бритни Спирс и Джейсон Александр – 55 часов

В январе 2004 года поп-икона Бритни Спирс и ее друг детства Джейсон Александр спонтанно поженились в Маленькой белой часовне в Лас-Вегасе. Невеста была в бейсболке и джинсах, а через 55 часов подала на аннулирование брака, объяснив, что не сознавала своих действий. В своих мемуарах "Женщина во мне" Спирс призналась, что в тот вечер была очень пьяна и скучала.

От свадьбы до развода – за считанные дни: пять самых коротких браков в Голливуде и почему они распались

2. Николас Кейдж и Эрика Койке – 4 дня

В марте 2019 года актер Николас Кейдж женился в Лас-Вегасе на своей девушке, визажистке Эрике Койке. Впрочем, уже через четыре дня он подал заявление на аннулирование брака, заявив, что был слишком пьян, чтобы осознать свои действия.

От свадьбы до развода – за считанные дни: пять самых коротких браков в Голливуде и почему они распались

3. Кармен Электра и Деннис Родман – 9 дней

Звезда сериала "Спасатели Малибу" Кармен Электра и экс-баскетболист Деннис Родман вступили в брак в Лас-Вегасе в ноябре 1998 года. Через девять дней Родман подал документы на развод, ссылаясь на "мошенничество" и "психическую нестабильность".

От свадьбы до развода – за считанные дни: пять самых коротких браков в Голливуде и почему они распались

4. Памела Андерсон и Джон Питерс – 12 дней

В 2020 году актриса и модель Памела Андерсон вышла замуж за кинопродюсера Джона Питерса, однако уже через 12 дней объявила о разрыве. Она объяснила, что этот союз был слишком поспешным, и ей нужно переоценить свои жизненные приоритеты. Позже Андерсон заявила, что их свадьба вообще не была официальной.

От свадьбы до развода – за считанные дни: пять самых коротких браков в Голливуде и почему они распались

5. Яна Крамер и Джонатан Шек – 12 дней

Актеры познакомились на съемках фильма "Выпускной вечер" и решили жениться в 2010 году. Однако через 12 дней пара развелась. Впоследствии Крамер призналась, что они оба были эмоционально незрелыми для брака, а Шек так и не пережил разрыв с бывшей женой Кристиной Эпплгейт.

От свадьбы до развода – за считанные дни: пять самых коротких браков в Голливуде и почему они распались

Ранее OBOZ.UA писал о пяти экранных парах, которые начали встречаться в реальной жизни и пожалели об этом. Одни селебрити смогли завершить роман с любимыми на спокойной ноте, а разрывы других были наполнены скандальными историями, за которыми следил чуть ли не весь мир.

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