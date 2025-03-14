От свадьбы до развода – за считанные дни: пять самых коротких браков в Голливуде и почему они распались

В мире шоу-бизнеса крепкие браки встречаются нечасто, но некоторые знаменитости расстаются рекордно быстро. Спонтанные решения, опьяняющие ночи в Лас-Вегасе или недовольство семьи – вот лишь несколько причин, почему звездные союзы распадались еще до первой годовщины.

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Пока некоторые знаменитые пары, как Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас или Том Генкс и Рита Уилсон, венчаются десятилетиями, другие расходятся за считанные дни. Журнал People вспомнил кратчайшие звездные союзы, которые длились менее двух недель.

1. Бритни Спирс и Джейсон Александр – 55 часов

В январе 2004 года поп-икона Бритни Спирс и ее друг детства Джейсон Александр спонтанно поженились в Маленькой белой часовне в Лас-Вегасе. Невеста была в бейсболке и джинсах, а через 55 часов подала на аннулирование брака, объяснив, что не сознавала своих действий. В своих мемуарах "Женщина во мне" Спирс призналась, что в тот вечер была очень пьяна и скучала.

2. Николас Кейдж и Эрика Койке – 4 дня

В марте 2019 года актер Николас Кейдж женился в Лас-Вегасе на своей девушке, визажистке Эрике Койке. Впрочем, уже через четыре дня он подал заявление на аннулирование брака, заявив, что был слишком пьян, чтобы осознать свои действия.

3. Кармен Электра и Деннис Родман – 9 дней

Звезда сериала "Спасатели Малибу" Кармен Электра и экс-баскетболист Деннис Родман вступили в брак в Лас-Вегасе в ноябре 1998 года. Через девять дней Родман подал документы на развод, ссылаясь на "мошенничество" и "психическую нестабильность".

4. Памела Андерсон и Джон Питерс – 12 дней

В 2020 году актриса и модель Памела Андерсон вышла замуж за кинопродюсера Джона Питерса, однако уже через 12 дней объявила о разрыве. Она объяснила, что этот союз был слишком поспешным, и ей нужно переоценить свои жизненные приоритеты. Позже Андерсон заявила, что их свадьба вообще не была официальной.

5. Яна Крамер и Джонатан Шек – 12 дней

Актеры познакомились на съемках фильма "Выпускной вечер" и решили жениться в 2010 году. Однако через 12 дней пара развелась. Впоследствии Крамер призналась, что они оба были эмоционально незрелыми для брака, а Шек так и не пережил разрыв с бывшей женой Кристиной Эпплгейт.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти экранных парах, которые начали встречаться в реальной жизни и пожалели об этом. Одни селебрити смогли завершить роман с любимыми на спокойной ноте, а разрывы других были наполнены скандальными историями, за которыми следил чуть ли не весь мир.

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