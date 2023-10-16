От Милы Кунис до Дженнифер Лопес: 5 знаменитостей, которые за 20 лет почти не изменились. Фото тогда и сейчас

Некоторые звезды, кажется, совсем не стареют. Все благодаря достижениям в сфере косметологии, здоровому образу жизни и, будем честными, толики хорошей генетики. Если сравнить их фото в начале карьеры и сейчас, то заметно, что фигура, состояние кожи и волосы почти не изменились. Различия есть, но едва заметны.

Узнайте в материале OBOZ.UA, какие бьюти-секреты помогают селебрити тормозить признаки старения. Некоторые из их методов доступны всем.

1. Дженнифер Лопес (54 года)

Американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес регулярно защищает кожу солнцезащитными средствами и заботится о ее тщательном увлажнении. Также она активно занимается зумбой, силовыми нагрузками или фитнесом. Но ее главный секрет красоты – сон. Звезда каждый день пытается спать не менее 8 часов. Из еды не ограничивает себя ни в чем.

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2. Хэлли Берри (57 лет)

Хэлли Берри – одна из самых трудолюбивых звезд Голливуда как актриса, продюсер и режиссер. Несмотря на тяжелую работу, она почти не изменилась за последние два десятилетия. Как ей это удалось? Знаменитость каждое свое утро начинает с витаминов и рыбьего жира, а также добавляет коллаген к утреннему кофе. Далее, отведя детей в школу, тренируется (имеет кардио, силовые упражнения, йогу или пилатес). Она крайне редко наносит макияж, чтобы кожа восстанавливалась после съемок и имела ухоженный вид.

3. Мила Кунис (40 лет)

Американская актриса Мила Кунис для сохранения чудесной фигуры регулярно бегает и делает силовые упражнения. Она, как и ее коллега Хэлли Берри, вне съемок почти не наносит косметику. Лишь изредка использует тушь для ресниц, румяна и подрисовывает брови. Что касается ухода за кожей, Мила каждый день и вечер очищает и увлажняет ее, а также часто меняет наволочку, чтобы на эпидермис при контакте с постелью попадало меньше пота и пыли.

4. Дженнифер Энистон (54 года)

Американская актриса, продюсер и режиссер Дженнифер Энистон систематически увлажняет кожу, защищает ее средствами из SPF, а также использует тоники и сыворотки. Дополнительно она тренирует упругость, силу и выносливость тела. В этом помогают йога, стретчинг, пилатес и бег. Из необычного звезда сериала "Друзья" любит инфракрасную сауну, которая омолаживает клетки и делает кожу сияющей.

5. Ева Лонгория

Американская актриса и продюсер Ева Лонгория ежедневно на уход за кожей тратит около 20 минут. Сначала использует очищающий бальзам и салфетки для снятия макияжа, а затем – гидрофильное масло, тоник для лица, сыворотку, увлажняющий и солнцезащитный крем. Кроме того, кинозвезда занимается йогой, делает массаж всего тела и пользуется LYMA Laser.

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