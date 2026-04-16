От дисквалификации до политического протеста: участники Евровидения, которых выгнали за шаг до финала

Евровидение неоднократно становилось площадкой для громких скандалов, политических заявлений и беспрецедентных решений. В разные годы участников снимали с конкурса буквально за шаг до финала – из-за нарушений правил, конфликтов или политического подтекста в выступлениях, и даже хитовость песен не помогала.

Некоторые из этих историй вызывали международный резонанс и даже ставили под угрозу проведение шоу. От дисквалификаций из-за инцидентов за кулисами до отказов из-за политических текстов – OBOZ.UA собрал самые громкие случаи, которые оставили заметный след в истории конкурса.

Нидерланды (Евровидение 2024): дисквалификация за несколько часов до финала

Последний самый резонансный случай произошел на Евровидении 2024 в шведском Мальме, когда представителя Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали менее чем за 8 часов до гранд-финала. Артист должен был выступить с песней Europapa и считался одним из претендентов на высокие позиции.

Причиной отстранения стал инцидент после второго полуфинала 9 мая. По данным организаторов, Кляйн нарушил правила поведения, обеспечивающие безопасную среду для команды шоу. Европейский вещательный союз (EBU) подчеркнул, что его действия были более серьезными, чем описывала нидерландская сторона.

В частности, свидетели заявляли о конфликте с представительницей съемочной группы, во время которого было повреждено оборудование. Шведская полиция сразу начала расследование, а дело передали прокурору. В EBU отмечали, что при таких обстоятельствах участие артиста в финале было неуместным.

В то же время нидерландский вещатель Avrotros настаивал, что речь шла лишь об "угрожающем движении" без физического контакта, и обвинял съемочную группу в нарушении договоренностей о съемке артиста без разрешения.

Дисквалификация Кляйна стала первой в истории конкурса уже во время его проведения. Инцидент вызвал волну возмущения: некоторые участники, в том числе представители Эстонии, даже рассматривали возможность бойкота финала, хотя впоследствии отказались от этой идеи.

Грузия (Евровидение 2009): политический подтекст песни

Еще один громкий случай произошел перед Евровидением 2009, которое состоялось в Москве. Грузия планировала выступить с песней We Don't Wanna Put In ("Мы не хотим этого делать"), которая при чтении на английском созвучна с We Don't Wanna Putin ("Мы не хотим Путина"), группы "Стефани и 3G", однако композицию не допустили к конкурсу.

Европейский вещательный союз признал, что текст и название песни нарушают правила, которые запрещают политические заявления в выступлениях. В частности, организаторы сослались на пункт, который запрещает любые действия или тексты политического характера.

Отметим, что политический контекст в песне прослеживался из-за того, что за чуть более полугода до проведения конкурса Россия с союзниками вторглась на грузинскую территорию и оккупировала немало населенных пунктов.

На Евровидении Грузии предложили изменить текст, выбрать другую песню или даже другого исполнителя. Впрочем, коллектив отказался вносить изменения, после чего страна полностью снялась с участия в конкурсе.

В результате Евровидение 2009 прошло без Грузии, а этот случай стал одним из самых ярких примеров того, как политика напрямую влияет на участие в конкурсе.

Беларусь (Евровидение 2021): повторное нарушение правил

На Евровидении 2021 в Роттердаме Беларусь фактически потеряла участие из-за собственного решения не менять конкурсную заявку в соответствии с правилами.

Страну должна была представлять группа "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя". Организаторы также увидели в композиции политический подтекст и требовали изменить текст или подать новую песню.

В припеве прямо прослеживалась идея диктатуры:

Я научу тебя плясать под дудочку

Я научу тебя клевать на удочку

Я научу тебя ходить по струночке

Ты будешь всем доволен, рад всему

Я сочиню тебе специально музычку

Я поднесу тебе весь мир на блюдечке

Я превращу твои печали в шуточки

Тебе же лучше будет самому.

После этого белорусская сторона предоставила другую композицию, однако и она, по оценке EBU, не соответствовала правилам конкурса. В итоге Европейский вещательный союз официально отстранил Беларусь от участия.

Из-за того, что делегация не смогла подать приемлемую заявку в установленный срок, страна не была допущена к конкурсу. Евровидение 2021 состоялось без Беларуси, а этот случай назвали примером фактической самодисквалификации.

