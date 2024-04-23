Основатель Jacquemus Симон Порт Жакмюс и его муж стали родителями: первое фото младенцев

Основатель и креативный директор модного дома Jacquemus 34-летний Симон Порт Жакмюс и его избранник-бизнесмен Марко Маэстри стали родителями двойняшек или близнецов. Очевидно, супруги воспользовались услугами суррогатной матери.

Малышей назвали Мия и Сан. Фотографией с крошечными ручками новосепеченные родители поделились в Instagram, где она собрала уже более 20 тысяч лайков.

"Поздравляем, Мия и Сан. Папа Симон и папа Марко", – написали родители под фото.

Они добавили, что с рождением первенцев сбылась мечта влюбленных. Очевидно, к статусу родителей мужчины шли долго и подошли ответственно.

Мия и Сан родились 20 апреля, что можно увидеть на их браслетах. Однако лица малышей подписчикам не показали. Пол также не рассекретили.

Как известно, Симон Порт Жакмюс и Марко Маэстри поженились еще в 2022 году в Шарлевале, на юге Франции. Поздравить пару тогда приехали известные друзья и близкие родные.

Интересно, что о желании стать родителями и воспользоваться услугами суррогатной матери супруги не рассказывали. Для многих эта новость стала неожиданностью.

Ранее OBOZ.UA писал, что Симон Порт Жакмюс превратился в Кевина Маккаллистера из фильма "Сам дома". Основатель бренда Jacquemus повторил образ мальчика из первой части новогодней истории, когда тот возвращался домой из магазина с переполненными пакетами.

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