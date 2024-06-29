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Опубликован новый официальный портрет короля Великобритании Чарльза III. Фото

Катерина Малай
Шоу Oboz
1 минута
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Опубликован новый официальный портрет короля Великобритании Чарльза III. Фото

По случаю Дня вооруженных сил Великобритании королевская семья опубликовала новый официальный портрет короля Чарльза III в военной форме. Фото было сделано в Виндзорском дворце и появилось почти одновременно с поздравлением королевы-консорта Камиллы.

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Монарх нарядился в парадную форму с медалями, шпагой и орденами, а возле него на столике можно увидеть головной убор. Его Величество является Главнокомандующим вооруженными силами, отметили в Instagram королевской семьи.

Как пишет BBC, фото было сделано в ноябре прошлого года. Королевский фотограф Хьюго Бернандо выбрал для этого коридор во дворце, где был поставлен стул и стол.

Солнечный свет удачно подсвечивал одну часть лица короля, пока он смотрел в камеру, сидя полуоборотом. Монарх едва заметно улыбался, держа одну руку на шпаге, а другую – на подлокотнике.

Опубликован новый официальный портрет короля Великобритании Чарльза III. Фото

Чарльз III получил звание фельдмаршала еще при жизни своей матери, королевы Елизаветы II. Однако, взойдя на престол, он стал церемониальным главой вооруженных сил.

Жена правителя обратилась к британским военным, назвав их "источником вдохновения, уверенности и гордости".

Опубликован новый официальный портрет короля Великобритании Чарльза III. Фото

Ранее OBOZ.UA писал, что король представил первый официальный портрет после коронации. Однако он вызвал противоречивую реакцию у поклонников, а кто-то даже увидел в картине изображение дьявола.

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