Опубликован новый официальный портрет короля Великобритании Чарльза III. Фото

По случаю Дня вооруженных сил Великобритании королевская семья опубликовала новый официальный портрет короля Чарльза III в военной форме. Фото было сделано в Виндзорском дворце и появилось почти одновременно с поздравлением королевы-консорта Камиллы.

Видео дня

Монарх нарядился в парадную форму с медалями, шпагой и орденами, а возле него на столике можно увидеть головной убор. Его Величество является Главнокомандующим вооруженными силами, отметили в Instagram королевской семьи.

Как пишет BBC, фото было сделано в ноябре прошлого года. Королевский фотограф Хьюго Бернандо выбрал для этого коридор во дворце, где был поставлен стул и стол.

Солнечный свет удачно подсвечивал одну часть лица короля, пока он смотрел в камеру, сидя полуоборотом. Монарх едва заметно улыбался, держа одну руку на шпаге, а другую – на подлокотнике.

Чарльз III получил звание фельдмаршала еще при жизни своей матери, королевы Елизаветы II. Однако, взойдя на престол, он стал церемониальным главой вооруженных сил.

Жена правителя обратилась к британским военным, назвав их "источником вдохновения, уверенности и гордости".

Ранее OBOZ.UA писал, что король представил первый официальный портрет после коронации. Однако он вызвал противоречивую реакцию у поклонников, а кто-то даже увидел в картине изображение дьявола.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!