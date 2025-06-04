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Операция "Рединг-мост": раскрыт тайный протокол Букингемского дворца на случай смерти Кейт Миддлтон

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
2,2 т.
Операция 'Рединг-мост': раскрыт тайный протокол Букингемского дворца на случай смерти Кейт Миддлтон

Хотя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в январе 2025 года сообщила о ремиссии после лечения от рака, королевская семья заранее подготовила протокол на случай ее смерти. Речь идет о кодовом названии операции – "Рединг-мост" (Operation Reading Bridge), которая до сих пор оставалась полностью засекреченной.

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В новой книге бельгийского журналиста и королевского обозревателя Бертрана Декерса "Кейт – день, когда..." впервые обнародованы детали этого плана, сообщает французский журнал Madame Figaro. По словам автора, именно принц Уильям предложил название "Рединг", ведь это – родной город его жены.

Операция "Рединг-мост": раскрыт тайный протокол Букингемского дворца на случай смерти Кейт Миддлтон

Сокращение операции "ORB" – символическое: оно отсылает к королевскому шару с крестом, который традиционно держат монархи во время коронации, олицетворяя божественную власть над миром. По мнению обозревателя, этот выбор – не только жест уважения, но и "почти признание в любви" со стороны наследника британского трона.

Операция "Рединг-мост": раскрыт тайный протокол Букингемского дворца на случай смерти Кейт Миддлтон
Операция "Рединг-мост": раскрыт тайный протокол Букингемского дворца на случай смерти Кейт Миддлтон

Операция "Лондонский мост": как готовились к смерти королевы Елизаветы II

Тайные протоколы в британской монархии – не новость. Самым известным из них стал план действий на случай смерти королевы Елизаветы II, который имел кодовое название "Операция Лондонский мост" (Operation London Bridge). План разрабатывался десятилетиями и стал публичным в 2021 году благодаря утечке, обнародованной изданием Politico.

Королева умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия), а реализация плана началась с момента, когда чиновники получили сообщение: "Лондонский мост разрушен". Первой о смерти узнала тогдашний премьер Лиз Трасс, которая обратилась к нации с официальным заявлением. Все национальные флаги были немедленно спущены, по всей стране прозвучали военные салюты и минута молчания.

Операция "Рединг-мост": раскрыт тайный протокол Букингемского дворца на случай смерти Кейт Миддлтон

В течение следующих десяти дней (D-Day до D+10) страна находилась в трауре, а похороны королевы прошли в Вестминстерском аббатстве. Принц Чарльз стал новым монархом под именем Чарльз III, и в тот же вечер встретился с премьером.

Операция "Мост Менай": план прощания с Чарльзом III

После смерти Елизаветы II, тайные протоколы коснулись уже нового короля. В марте 2024 года появились слухи о смерти Чарльза III, которые оказались фейком, распространенным российскими медиа. Однако эта ситуация обратила внимание общественности на существование еще одного секретного плана – Операция "Мост Менай" (Operation Menai Bridge).

План, названный в честь подвесного моста, соединяющего Уэльс с островом Англси, был разработан по аналогии с "Лондонским мостом". Он также предусматривает десятидневный траур, официальное объявление о смерти монарха через медиа, волну церемоний и похороны. Первый день операции будет фигурировать как D-Day, последующие – как D+1, D+2 и так далее.

Операция "Рединг-мост": раскрыт тайный протокол Букингемского дворца на случай смерти Кейт Миддлтон

Интересно, что Чарльз III имел особую связь с Уэльсом – он дольше всех в истории носил титул принца Уэльского (64 года), изучал там язык и каждое лето посещал регион. Именно поэтому название плана "Мост Менай" имеет не только географическую, но и эмоциональную подоплеку.

Система кодовых названий: как в Британии готовятся к смерти монархов

Система кодовых названий в Британии используется уже более века. Она призвана обеспечить тишину до официального объявления новости о смерти и предотвратить утечки. Вот несколько примеров:

  • Операция "Гайд Парк Корнер" – смерть короля Георга VI;
  • Операция "Тейского моста" – смерть принцессы Дианы;
  • Операция "Форт-Бридж" – смерть принца Филиппа.
Операция "Рединг-мост": раскрыт тайный протокол Букингемского дворца на случай смерти Кейт Миддлтон

Ранее OBOZ.UA писал, что брат Кейт Миддлтон впервые рассказал, как семья отреагировала на ее онкологию. По мнению общественного деятеля, поддержка сыграла немалую роль в улучшении состояния Кейт Миддлтон.

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