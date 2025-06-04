Операция 'Рединг-мост': раскрыт тайный протокол Букингемского дворца на случай смерти Кейт Миддлтон

Хотя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в январе 2025 года сообщила о ремиссии после лечения от рака, королевская семья заранее подготовила протокол на случай ее смерти. Речь идет о кодовом названии операции – "Рединг-мост" (Operation Reading Bridge), которая до сих пор оставалась полностью засекреченной.

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В новой книге бельгийского журналиста и королевского обозревателя Бертрана Декерса "Кейт – день, когда..." впервые обнародованы детали этого плана, сообщает французский журнал Madame Figaro. По словам автора, именно принц Уильям предложил название "Рединг", ведь это – родной город его жены.

Сокращение операции "ORB" – символическое: оно отсылает к королевскому шару с крестом, который традиционно держат монархи во время коронации, олицетворяя божественную власть над миром. По мнению обозревателя, этот выбор – не только жест уважения, но и "почти признание в любви" со стороны наследника британского трона.

Операция "Лондонский мост": как готовились к смерти королевы Елизаветы II

Тайные протоколы в британской монархии – не новость. Самым известным из них стал план действий на случай смерти королевы Елизаветы II, который имел кодовое название "Операция Лондонский мост" (Operation London Bridge). План разрабатывался десятилетиями и стал публичным в 2021 году благодаря утечке, обнародованной изданием Politico.

Королева умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия), а реализация плана началась с момента, когда чиновники получили сообщение: "Лондонский мост разрушен". Первой о смерти узнала тогдашний премьер Лиз Трасс, которая обратилась к нации с официальным заявлением. Все национальные флаги были немедленно спущены, по всей стране прозвучали военные салюты и минута молчания.

В течение следующих десяти дней (D-Day до D+10) страна находилась в трауре, а похороны королевы прошли в Вестминстерском аббатстве. Принц Чарльз стал новым монархом под именем Чарльз III, и в тот же вечер встретился с премьером.

Операция "Мост Менай": план прощания с Чарльзом III

После смерти Елизаветы II, тайные протоколы коснулись уже нового короля. В марте 2024 года появились слухи о смерти Чарльза III, которые оказались фейком, распространенным российскими медиа. Однако эта ситуация обратила внимание общественности на существование еще одного секретного плана – Операция "Мост Менай" (Operation Menai Bridge).

План, названный в честь подвесного моста, соединяющего Уэльс с островом Англси, был разработан по аналогии с "Лондонским мостом". Он также предусматривает десятидневный траур, официальное объявление о смерти монарха через медиа, волну церемоний и похороны. Первый день операции будет фигурировать как D-Day, последующие – как D+1, D+2 и так далее.

Интересно, что Чарльз III имел особую связь с Уэльсом – он дольше всех в истории носил титул принца Уэльского (64 года), изучал там язык и каждое лето посещал регион. Именно поэтому название плана "Мост Менай" имеет не только географическую, но и эмоциональную подоплеку.

Система кодовых названий: как в Британии готовятся к смерти монархов

Система кодовых названий в Британии используется уже более века. Она призвана обеспечить тишину до официального объявления новости о смерти и предотвратить утечки. Вот несколько примеров:

Операция "Гайд Парк Корнер" – смерть короля Георга VI;

Операция "Тейского моста" – смерть принцессы Дианы;

Операция "Форт-Бридж" – смерть принца Филиппа.

Ранее OBOZ.UA писал, что брат Кейт Миддлтон впервые рассказал, как семья отреагировала на ее онкологию. По мнению общественного деятеля, поддержка сыграла немалую роль в улучшении состояния Кейт Миддлтон.

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