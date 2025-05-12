Брат Кейт Миддлтон впервые рассказал, как семья отреагировала на ее онкологию

Младший брат представительницы королевской семьи Великобритании Кейт Миддлтон, предприниматель Джеймс Миддлтон, впервые откровенно заговорил о ее онкологическом заболевании. По словам бизнесмена, когда семья принцессы Уэльской узнала, что ей диагностировали рак, то переживала очень сложное время.

Видео дня

Он отметил, что родные жены принца Уильяма делали все возможное, чтобы оказать ей помощь в этот нелегкий период, пишет People. По мнению общественного деятеля, поддержка сыграла немалую роль в улучшении состояния Кейт Миддлтон.

"Для нее и ее большой семьи это было сложное время. Но я думаю, что все дело заключается в общении и в том, чтобы предлагать поддержку и помощь там, где ты можешь. Быть рядом с кем-то – это невероятно важная часть. И это самый простой способ по-настоящему продемонстрировать любовь", – сказал предприниматель.

Кстати, как отметил Джеймс Миддлтон, члены их семьи всегда поддерживают друг друга в сложных жизненных ситуациях. Так, например, когда в 2017 году бизнесмену диагностировали синдром дефицита внимания и клиническую депрессию, его сестры Кейт и Пиппа Миддлтон ходили с ним на несколько сеансов психотерапии.

"Мы – дружная семья. Всегда важно иметь поддержку вокруг себя и не делать что-то в одиночку", – добавил бизнесмен.

Напомним, что в январе 2023 года Кейт Миддлтон перенесла сложную операцию на брюшной полости, после чего в течение нескольких месяцев избегала публичности. В марте следующего года принцесса Уэльская сообщила, что у нее обнаружили рак. В течение определенного периода жена принца Уильяма не выполняла свои королевские обязанности, ведь проходила химиотерапию. В начале 2025-го Кейт Миддлтон поделилась с общественностью обнадеживающей новостью: рак, с которым она боролась год, ушел в ремиссию.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что королевский дворецкий раскрыл самое строгое правило Кейт Миддлтон, которого она должна придерживаться на публике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!