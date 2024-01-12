'Она моя!' 10 красноречивых фото, отражающих истинное отношение принца Уильяма к Кейт Миддлтон

Члены королевской семьи на публике очень сдержанно показывают свои чувства, даже когда между ними бурлит страсть. Этого от герцогов требует этикет, поэтому, чтобы понять, что происходит внутри семей, часто просят помощи у экспертов по языку тела. Так, например, разбирают выходы в свет принца и принцессы Уэльских – Уильяма и Кейт Миддлтон.

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На публике они позволяют себе лишь скромно держаться за руки, когда это уместно, но взгляды кронпринца на свою жену красноречивее некоторых страстных поцелуев пар на красных дорожках. Так считают редакторы Daily Mail, охарактеризовавшие выражение лица Уильяма фразой "Она моя!"

OBOZ.UA решил показать 10 примеров такого восторженного и влюбленного взгляда герцога на мать троих своих детей.

Обычно папарацци фиксируют трогательные переглядки между влюбленными во время светских мероприятий, где они разговаривают друг с другом.

Однако гораздо более эмоционально выглядят фото, на которых принц Уильям любуется своей женой в моменты, когда она не видит. Вся его мимика демонстрирует восхищение и радость пребывания в компании столь умной и изысканной леди.

Влюбленные взгляды можно заметить не только на старых фото пары, но и на фотографиях, сделанных совсем недавно.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон на днях отметила 42-летие. По этому случаю мы вспомнили малоизвестные факты из ее биографии, среди которых и то, что принцесса полюбила Уильяма задолго до их знакомства.

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