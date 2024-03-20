'Она говорила по-украински': София Шамия назвала участницу, которая очень ее поразила на 'Мисс Мира 2023'

19-летняя студентка и художница София Шамия представляла Украину на "Мисс Мира 2023", проходившем в марте этого года в Индии. Украинская красавица признается, что не ощущала конкуренции на конкурсе, а вместо этого нашла немало подруг, с которыми планирует поддерживать связь в будущем. Особенно сильно девушку поразила представительница Греции Саманта Мисовиц. Именно с ней София жила в одной комнате на всех этапах шоу.

Дело в том, что Саманта говорила по-украински. Это, конечно, приятно поразило украинку. Подробностями она поделилась в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA.

"Я очень поражена, что в других странах так хорошо знают наш язык. Мне было невероятно приятно узнать, что представительница Греции общается на украинском, поэтому я чувствовала еще более патриотическую гордость и уверенность в себе", – поделилась Шамия.

София предполагает, что организаторы не знали о языковых способностях Саманты, так что в одну комнату их поселили случайно.

В общем, на протяжении всего конкурса, который длился около трех недель, София регулярно делилась общими фото и видео со всеми участницами. Она рассказала, что была приятно удивлена дружеской атмосферой и искренностью всех девушек.

"Мне не приходилось сталкиваться с какими-то проявлениями недоброжелательности или некорректным поведением. Все девушки достойно представляли свои страны. Я очень счастлива, что смогла найти большое количество подруг, и в будущем планирую поддерживать отношения со всеми девушками, с которыми познакомилась в Индии. Теперь у меня есть подруги по всему миру", – добавила "Мисс Украина".

Напомним, София Шамия не попала на "Мисс Мира" в топ-12. Больше о ее пути на конкурсе – читайте по ссылке. Тем временем обладательницей главной короны стала представительница Чехии Кристина Пышкова. 24-летняя модель-студентка имеет собственный благотворительный фонд и получает знания по двум специальностям.

Как писал OBOZ.UA ранее, София Шамия рассказала об отце, который служит в ВСУ. Мужчина частично ослеп из-за войны. Все подробности – в материале.

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