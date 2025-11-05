'Он всегда был мачо'. Могилевская сделала заявление после поцелуя с женатым Козловским и намекнула, как отреагировал ее бойфренд

Украинская певица Наталья Могилевская впервые прокомментировала эффектный поцелуй с женатым исполнителем Виталием Козловским, который был частью их постановки к песне "Відправила Message". Как отметила звезда, на такой смелый шаг мог решиться только ее младший коллега по цеху, ведь на сцене полностью отдается работе и забывает обо всем остальном.

Могилевская шутливо добавила, что даже не знает, как им оправдывать свой поступок перед любимыми людьми и намекнула, что ее ждет "наказание" от бойфренда в виде физических упражнений. Соответствующее заявление она сделала на личной странице в Instagram.

"Так сделать мог только Козловский. Он всегда был мачо, который на сцене забывает обо всем на свете. И как мы теперь, Виталик будем оправдываться дома? Меня ждет как минимум 50 отжиманий", – написала певица.

В частности Наталья Могилевская вспомнила начало сотрудничества с Виталием Козловским на проекте "Шанс". Исполнительница отметила: очень рада, что в свое время вместе с Кузьмой Скрябиным помогла артисту "стать на ноги" и сейчас очень гордится его достижениями.

"Ты сегодня мощная звезда, прекрасный артист – горжусь тобой! Тебя любит огромное количество людей, я очень счастлива наблюдать за твоим невероятным успехом и радуюсь сегодняшнему твоему свободному и самостоятельному состоянию", – добавила артистка.

На такой трогательный пост ответил и сам Виталий Козловский. Он отметил, что любит Могилевскую как сестру, наставника, и человека, который был рядом в самые трудные моменты.

"Ты первой позвонила, когда закончились суды. Плакала, искренне радуясь за меня. Эти поцелуи на твоем концерте были чистыми, спонтанными в порыве эмоций без сексуального характера. Поэтому наши любимые спокойно это восприняли. Нет, скорее даже радовались за нас, потому что знают как мы горим музыкой и сценой. Дальше будет", – написал Козловский.

Стоит отметить, что жена исполнителя Юлия Бакуменко действительно очень спокойно отреагировала на его поцелуй с Натальей Могилевской. Она откровенно призналась, что ничуть не ревновала мужа, а наоборот, наслаждалась выступлением: "Я вам больше скажу: я в таком восторге от выступления и от самой Натальи, что и сама целовала ее за кулисами".

Что известно о возлюбленном Могилевской

Как рассказывала исполнительница, ее сердце смог завоевать мужчина по имени Валентин, который значительно старше ее. Они познакомились после начала полномасштабной войны, когда попали в одну волонтерскую команду. По словам Могилевской, она чувствует себя очень счастливой рядом с Валентином и сильная разница в возрасте никак не мешает им находить общий язык. Пара построила крепкие отношения, поэтому даже решилась удочерить двух девочек Мишель и Софию.

И все же влюбленные не спешат организовывать свадьбу. Как объясняла артистка, она не видит смысла в громком праздновании, пока идет большая война.

Певица старается держать свою семью подальше от публичности. На своих страницах в соцсетях Наталья Могилевская не показывает лица дочерей, ведь заботится об их приватности. Она говорила: "До тех пор, пока для них это может быть опасно, я не могу их показывать. Так считает социальная служба. Потому что дети особенные, и я прислушиваюсь к психологам, которые с ними работают".

А вот лицо Валентина все же попадало в объектив камеры. Когда Могилевская праздновала свой 49-й день рождения, блогер Наталья Городова обнародовала несколько видео с вечеринки, на которых можно разглядеть возлюбленного звезды. Да и сама артистка делилась трогательным видео с дня рождения дочери Софии, где засветила лицо партнера.

