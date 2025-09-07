'Я даже юбилей не праздновала!' Могилевская впервые рассказала, почему отказалась от своей свадьбы и скрывает лицо приемных детей

Украинская певица Наталья Могилевская объяснила, почему не планирует свадьбу с любимым, Валентином, и избегает публикации полных фото своих приемных дочерей. Звезда подчеркнула, что в условиях войны не считает нужным устраивать громкие торжества, а приватность детей для нее – вопрос безопасности.

Видео дня

Как пишет ТСН, исполнительница стала одной из участниц концерта "Мой Music Hall", организованного продюсером Еленой Мозговой 7 сентября во Дворце "Украина". Несмотря на воздушную тревогу, которая помешала части артистов выйти на сцену, Могилевская успела исполнить два хита – "Покохай мене таку" и "Я танцювала". За кулисами артистка поделилась с журналистами деталями личной жизни и отношения к предстоящей свадьбе.

Причины отказа от свадьбы

Наталья призналась, что не видит смысла в громком праздновании, пока идет война.

"Я даже свой 50-летний юбилей не праздновала, какая речь о свадьбе? Считаю, это пока не ко времени", – подчеркнула певица. По словам артистки, для нее важнее покой и семейный уют, чем масштабные мероприятия.

Приватность приемных дочерей

Могилевская также впервые подробно рассказала, почему на ее страницах в соцсетях лица дочерей – 13-летней Мишель и 5-летней Софии – всегда остаются скрытыми. По ее словам, в школе и детсаду девочек никто не знает, кто их мама, что позволяет им расти без чрезмерного внимания.

"До тех пор, пока для них это может быть опасно, я не могу их показывать. Так считает социальная служба. Потому что дети особенные, и я прислушиваюсь к психологам, которые с ними работают", – объяснила исполнительница.

Ранее OBOZ.UA ко дню рождения Натальи Могилевской писал, как выглядит певица после фантастического похудения и какие важные изменения произошли в ее личной жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!