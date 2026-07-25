"Стал совсем другим". Юрий Горбунов поделился впечатлениями от недавней встречи с Дмитрием Дикусаром, который служит в ВСУ

Телеведущий Юрий Горбунов поделился впечатлениями от встречи с хореографом Дмитрием Дикусаром, который после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

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По словам шоумена, война кардинально изменила артиста, однако танцы никуда из него не исчезли. Это особенно проявилось во время его работы в качестве судьи в последнем сезоне шоу "Танцы со звездами". Об этом Горбунов рассказал в интервью OBOZ.UA.

Во время полномасштабной войны Дмитрий Дикусар служит в рядах ВСУ. Для участия в последнем сезоне проекта "Танцы со звездами", где он был членом жюри, военный специально получил краткосрочный отпуск и на несколько дней приехал с фронта на съемки, после чего вернулся к службе.

Юрий Горбунов отметил, что дружит с Дикусаром уже много лет – еще с тех времен, когда танцор был женат на певице Ирине Билык. Именно поэтому он смог увидеть, насколько сильно его изменила война. "Мы с Димой дружим давно, еще с тех времен, когда он был мужем Ирины Билык. Поэтому всегда поддерживали связь. Знаете, война очень изменила его. Когда-то это был Дима Дикусар – балетный танцор, артист. А сегодня это уже Дмитрий Дикусар – взрослый, закаленный войной мужчина, военный. Даже внешне он стал совсем другим", – рассказал Горбунов.

В то же время, по словам продюсера, несмотря на фронтовой опыт, Дикусар не утратил своего мастерства как хореограф. Это особенно проявилось во время его работы в качестве судьи в последнем сезоне шоу "Танцы со звездами". "Когда мы виделись, меня поразило, что он не утратил танцевального мастерства. Как член жюри "Танцев со звездами" в последнем сезоне он абсолютно точно и профессионально комментировал каждое выступление. Было видно, что танцы никуда из него не исчезли, просто теперь в его жизни появилась еще одна, более важная миссия", – отметил телеведущий.

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Полное интервью с Юрием Горбуновым читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 26 июля.

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