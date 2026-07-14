Он был самым сексуальным мужчиной на планете: интернет потряс внешний вид звезды "Индианы Джонса" Харрисона Форда в 84 года

Голливудский актер Харрисон Форд, который в 1998 году получил титул самого сексуального мужчины планеты по версии журнала People, в свои 84 года доказал, что по-прежнему находится в отличной физической форме. Папарацци сфотографировали звезду "Индианы Джонса" во время велопрогулки в Лос-Анджелесе, и новые кадры быстро разлетелись по сети.

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На снимках, опубликованных в X и Page Six, Форд позирует в велосипедной экипировке, которая подчеркнула его фигуру и рельефные руки. Несмотря на летнюю жару, актер отправился на тренировку, а после поездки переоделся в белую футболку и продолжил путь.

Как сообщает Complex, Гаррисон Форд давно не скрывает секрет своей формы. Актер регулярно занимается спортом, катается на велосипеде, играет в теннис и тренируется под наблюдением личного тренера.

"Я верю в тренировки для профилактики травм больше, чем во что-либо другое. Я старый пердун, и мне нужно защищать себя. Я веду активный образ жизни. Немного занимаюсь в спортзале", – говорил Форд.

Кроме того, знаменитость уже несколько лет практически не употребляет мясо и молочные продукты. Основу его рациона составляют овощи и рыба.

"Я просто решил, что устал есть мясо. И знаю, что это не очень хорошо для планеты и не очень хорошо для меня", – объяснял он.

Интересно, что еще в 1998 году журнал People назвал Харрисона Форда самым сексуальным мужчиной мира. Сам актер тогда лишь пошутил по этому поводу, заявив: "Я никогда не чувствовал себя сексуальным. У меня довольно отдаленные отношения с зеркалом".

Ранее OBOZ.UA писал, что Харрисон Форд женат на актрисе, которая на 22 года моложе его. Он обрел свою настоящую любовь в 60 лет.

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