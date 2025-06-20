Оля Цибульская рассказала об ужасном случае, после которого 'разъехалась' с мужем по разным комнатам

Украинская певица Оля Цибульская призналась, что после переезда из квартиры в собственный дом спит отдельно от своего мужа, Сергея. По словам артистки, сначала из-за постоянных сирен она часто переходила в комнату к сыну, чтобы остаться с ним на ночь. Однако однажды знаменитость упала с лестницы, бежав на другой этаж к наследнику, поэтому окончательно приняла решение "разъехаться" с любимым по разным спальням.

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Об этом исполнительница рассказала в интервью Мирославе Мандзюк. Она отметила, что такой образ жизни отнюдь не вредит ее отношениям с избранником.

"Спим в разных комнатах. Я сплю с Нестором из-за тревог. Был случай, когда прогудела сирена и я летела на этаж к Нестору, чтобы спускать его на первый этаж и упала с лестницы. Травмировала ногу и спину. Было все синее. Поэтому я решила, что засыпаю рядом с сыном. В момент, когда тревога, я быстрее могу среагировать. Мне важно быть рядом", – поделилась знаменитость.

В частности, как отметила Оля Цибульская, во время гастролей она узнала от помощницы, что иногда храпит во время сна. Артистка смеясь добавила, что ее муж не должен знать об этом, поэтому ночевать в разных комнатах отличный вариант. Да и в целом, по мнению певицы, очень хорошо, когда супруги имеют личное пространство.

"Муж приглашает меня на свидания. Классно это влияет на отношения. Реально прикольно, когда есть пространство и вы можете где-то видеться. И мне нравится, мне надо время побыть одной. Поэтому на свидание сходили, а храпеть – в разные комнаты", – сказали звезда.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что муж Оли Цибульской, которого она прятала много лет, снялся для обложки журнала.

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