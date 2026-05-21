Ольга Сумская, бывшие и новый избранник: Анна Тринчер разделась в клипе на смелый трек 'Твоя мама'

Украинская певица, секс-символ украинского шоубизнеса Анна Тринчер взорвала сеть новым смелым треком "Твоя мама". Еще до официального релиза песня уже стала одной из самых обсуждаемых в социальных сетях.

На первый взгляд – это остроумная история о знакомстве с мамой любимого, которая уже решила, что ты "не пара ее сыночку". Но за этой легкой иронией скрывается несколько глубже – история женщины, которая больше не соглашается жить под микроскопом чужих ожиданий.

"Для меня эта песня – манифест того, что каждую женщину стоит принимать такой, какая она есть: застенчивой, наглой, яркой, в любом ее состоянии. От нас постоянно чего-то хотят, накладывают кучу непонятных обязательств и ожиданий. Хочу, чтобы девушки включали эту песню в машине и набирались того самого смелого вайба", – говорит Анна Тринчер.

Настоящей неожиданностью стало появление в клипе легендарной Ольги Сумской – в роли той самой "свекрови с характером". "Ольга для меня – это воплощение роскошной женщины и образа мамы. Счастлива, что она поддержала нашу немного крейзи идею", – добавляет Анна.

В роли жениха Ани – блогер Максим Ткачев, а компанию "рогатых" бывших составили Александр Преподобный, Евгений Гуня, Максим Темчишин и Руслан Мирошниченко. По задумке клипа, каждый из них пытался изменить Анну под себя – и, в результате, получил свои символические рога.

"Идея в том, что все эти мужчины меня не принимали, пытались переделать. Но в итоге получилось так, что рога наставила им я в прямом смысле", – говорит певица.

Под игривой музыкой – глубинное послание: женщина не должна жить в режиме вечного кастинга. Не должна подстраиваться под маму, парня, общество или тренды. Это песня о свободе – выбирать себя, не просить разрешения быть разной и не бояться быть "слишком".

