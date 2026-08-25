Олег Винник сделал заявление о смене гражданства: нормальные люди хотели бы жить, как я в Германии – цивилизованно

Певец Олег Винник, который покинул территорию Украины после 24 февраля 2022 года, заговорил об изменении гражданства. Артист заявил, что в настоящее время является лишь резидентом Германии, однако считает вполне логичным стать полноправным гражданином этой страны.

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Как пояснил Винник в интервью на YouTube-канале "Агент Провокатор", 26 лет он провел за пределами Украины, куда во взрослом возрасте ездил якобы только на работу, поэтому лучше понимает особенности жизни в Берлине. Учитывая это, он задумывается о смене гражданства.

"Сейчас у меня нет немецкого гражданства. Я резидент Германии. 26 лет я живу здесь, более 20 из которых я являюсь резидентом этой страны. Наверное, было бы правильно стать немцем. Моя жизнь здесь. Я здесь все понимаю лучше, чем на родине. В Украине я учился, приезжал туда на работу, в гости. Там я был "на чемоданах". 26 лет ты находишься в этой среде, поэтому, наверное, было бы правильно сегодня стать немцем. Но так сложилась судьба, что я пока украинец", – сказал певец.

По словам певца, пока он окончательно не определился, хочет ли отказаться от украинского гражданства в пользу немецкого, но в то же время убежден: большинство людей хотели бы устроить свою жизнь в Германии так же, как он.

"Меня можно осуждать, но я знаю, что большая часть нормальных людей в мире хотела бы жить, как я в Германии – цивилизованно. Кстати, сейчас можно иметь два гражданства. Пока у нас война, это все сложная тема", – отметил исполнитель.

Напомним: ранее Олег Винник признавался, что после начала большой войны смог пересечь границу Украины именно благодаря документу, подтверждающему его постоянное место жительства в Германии. Тогда же артист заверил, что с 2000 года не имеет внутреннего украинского паспорта, а живет исключительно по заграничному.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Винник назвал имена двух звезд, которые дружат с ним, несмотря на "бойкот" в Украине, и рассказал о переписке со "братом по несчастью" Потапом.

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